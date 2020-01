Neue Struktur bei der Forstverwaltung

Die Forstverwaltung in Baden Württemberg wird zum 1. Januar 2020 umstrukturiert. Auslöser war das Kartellverfahren des Bundeskartellamts zum Holzverkauf. Nun wird der Staatswald aus dem Landratsamt ausgegliedert und in eine Anstalt des öffentlichen Rechts überführt, wie es in einer Mitteilung heißt.

Durch diese Neuorganisation stehen auch im Körperschaft und Privatwald Änderungen an. Zum einen ergeben sich Änderungen bezüglich der Reviergrenzen und der zukünftig für die zuständigen Förster. Im Bereich der Gemeinde Aulendorf ist ab Januar C. Schüler, der unter der Telefonnummer 07505/274 oder per E-Mail an c.schüler@rv.de zu erreichen. Zum anderen ergeben sich Änderungen im Holzverkauf.

Hierfür wurde für den Landkreis Ravensburg und den Bodenseekreis in enger Abstimmung mit den Forstämtern die Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG gegründet. Anfallendes Holz kann dadurch in gewohnter Weise vermarktet werden. Die Förster stehen nach wie vor für alle Aufgaben der Beratung und Betreuung (Holzsortierung, Holzaufnahme) in bewährter Weise für den Privatwald bereit.