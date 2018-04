Neue Sozialarbeiterin an der Grundschule

In der Schulsozialarbeit bahnt sich ein Personalwechsel an. Iva Beck, die seit Oktober 2016 an der Grundschule Aulendorf als Sozialarbeiterin tätig war, wird sich beruflich verändern und die Stelle Ende April verlassen. Ihre Nachfolgerin steht bereits fest. Anna Halder wird die 100-Prozent-Stelle nahtlos zum 1. Mai übernehmen.

Beck verlasse das Hauses Nazareth auf eigenen Wunsch und kehrt in ihr ehemaliges Arbeitsfeld (Elementarbereich) im Landkreis Sigmaringen zurück, wie das Haus Nazareth, der Träger der Schulsozial- und auch der Offenen Jugendarbeit in Aulendorf, mitteilt. Beck hatte ihre Stelle bereits im Januar um 30 Prozent reduziert, Halder übernahm. Derzeit werde Halder bereits auf einer halben Stelle an der Grundschule eingearbeitet.

Anna Halder ist 26 Jahre alt und wohnt in Bad Saulgau. Sie absolvierte ihr DH-Studium zur Sozialarbeit im Haus Nazareth am Standort Meßkirch und der Dualen Hochschule Villingen-Schwenningen. Während ihrer Ausbildung in Meßkirch lernte sie die Arbeitsfelder der Verlässlichen Grundschule, Ganztagesbetreuung, Schulsozialarbeit an der Grund-, Haupt- und Werkrealschule sowie die Offene Jugendarbeit (OJA) kennen. Nach ihrer Ausbildung war Halder ein Jahr in Krauchenwies als Elternzeitvertretung in der Schulsozialarbeite an einer Grund-, Haupt- und Werkrealschule tätig. Seit dem Schuljahr 2016/2017 ist sie in Bad Schussenried als Schulsozialarbeiterin in Elternzeitvertretung an der Grundschule und am Progymnasium im Einsatz.