Neue Mitarbeiter bei Studienkolleg und Tagesheim in Blönried

In diesem Schuljahr beginnen am Studienkolleg St. Johann Blönried laut Pressemitteilung drei neue Lehrerinnen und ein neuer Mitarbeiter im Tagesheim. In den Fächern Deutsch, Religion und Spanisch wird Eva-Maria Linz das Team verstärken. Annika Struppe kommt mit den Fächern Musik und Französisch neu dazu. Desirée Werz unterrichtet die Fächer Deutsch, Biologie und Psychologie. Auch das Tagesheim heißt einen neuen Mitarbeiter willkommen: Eckart Lehmann ist ab diesem Schuljahr in der Hausaufgaben- und Freizeitbetreuung tätig.