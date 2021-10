Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch in diesem Jahr verstärken wieder neue Lehrkräfte das Aulendorfer Gymnasium. Mit Beginn des Schuljahres unterrichtet Angela Oesterle die Schülerinnen und Schüler in den Fächern Bildende Kunst und Deutsch. Frau Oestlerle hat an der Kunsthochschule in Mainz studiert und kommt vom Gymnasium Bretten, im Landkreis Karlsruhe, nach Aulendorf. Frau Rebecca Stark ist mit den Fächern Deutsch, Erdkunde und NWT neu an der Schule. Davor waren das Studium in Freiburg und Heidelberg, das Referendariat in Friedrichshafen, sowie die Gymnasien in Ochsenhausen und Bad Schussenried Stationen ihres beruflichen Werdegangs.