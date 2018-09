Neue Lehrkräfte am Gymnasium Aulendorf

Am Gymnasium Aulendorf verstärken mit dem Beginn des neuen Schuljahres drei neue Lehrkräfte das Kollegium. Corinna Biedermann hat nach Angaben der Schule in Konstanz studiert, in Weingarten und Ochsenhausen ihr Referendariat absolviert und unterrichtet, nach Stationen in Ulm und Ochsenhausen, nun am Aulendorfer Gymnasium die Schüler in den Fächern Spanisch und Französisch. Anne Vallentin tritt nach dem Studium in Tübingen und dem Referendariat in Bad Urach mit den Fächern Deutsch und evangelischer Religion am hiesigen Gymnasium ihre erste Stelle an. Sandra Nimrichter ist für dieses Schuljahr für das Fach Geografie mit einigen Stunden vom Gymnasium Weingarten nach Aulendorf abgeordnet worden.