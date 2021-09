Neue LehrerInnen am Studienkolleg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit drei neuen, jungen KollegInnen erfährt die Lehrerschaft am Studienkolleg St. Johann tatkräftige Unterstützung. In diesem Schuljahr haben Konstantin Müller mit den Fächern Latein und kath. Religion, Madeleine Birk mit den Fächern Mathematik, Biologie und NWT sowie Julian Gray mit den Fächern Physik, Gemeinschaftskunde, Wirtschaft und NWT am Blönrieder Gymnasium begonnen.