Neue Lehrer beginnen am Gymnasium Aulendorf

Auch in diesem Jahr hat sich das Kollegium des Aulendorfer Gymnasiums wieder mit neuen Lehrkräften verstärkt, teilt die Schule mit. Nach 2018, in dem sie bereits als Krankheitsvertretung an der Schule tätig war, ist Anne Vallentin nun fest am Gymnasium und unterrichtet die Schüler in den Fächern Deutsch und evangelische Religion. Peter Rihm kehrt nach einem Sabbat-Jahr wieder an seine alte Schule zurück und gibt die Fächer Gemeinschaftskunde, Wirtschaft, Geschichte und Geografie.

Melanie Frey tritt nach ihrem Referendariat in Lahr und einem Jahr als Krankheitsvertretung in Baiersbronn ihre Stelle als Französisch- und Sportlehrerin an. Trixi Geromiller unterrichtet ab sofort nach ihrem Refendariat in Konstanz und Stationen unter anderem in Tallinn, Hamburg und Friedrichshafen die Fächer Französisch und Mathematik. Vom Gymnasium in Weingarten sind in diesem Jahr Anne-Kathrin Feuerbach mit dem Fach katholische Religion und Kirsten Schwarz mit den Fächern Biologie und Naturphänomene nach Aulendorf abgeordnet. Das Foto zeigt (von links) Anne Vallentin, Melanie Frey und Trixi Geromiller.