Neue Lehrer am Gymnasium Aulendorf

Das Kollegium des Gymnasiums Aulendorf hat in seinen Reihen mehrere neue Mitglieder begrüßt, teilt die Schule mit.

Luisa Kiebler unterrichtet die Fächer Mathematik, Biologie und NWT. Sie hat in Ulm studiert und tritt nach ihrem Referendariat am Gymnasium Bad Waldsee nun ihre erste feste Stelle in Aulendorf an. Bea Lambert ist seit Schuljahresbeginn die neue Lehrerin für das Fach Französisch. Ihr zweites Fach ist Englisch. Nach dem Studium in Stuttgart und dem Referendariat am AEG in Ravensburg war sie zuletzt als Krankheitsvertretung am Gymnaisum in Bad Waldsee tätig.

In diesem Jahr werde das Aulendorfer Kollegium auch durch mehrere Lehrer aus umliegenden Gymnasien verstärkt. Das junge Aulendorfer Kollegium setze alles daran, dass der Lernerfolg der Schüler auch in dieser besonderen Zeit sichergestellt wird.