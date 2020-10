Neue Chance für den Aulendorfer Jugendplatz

Generationenwechsel im Jugendtreff

Der Offene Jugendtreff am Schlossplatz steht allen Kindern und Jugendlichen ohne Anmeldung offen am Dienstag von 15 bis 18 Uhr, am Mittwoch von 15.30 bis 20 Uhr, am Donnerstag von 12.30 bis 14 Uhr sowie von 15.30 bis 20 Uhr und am Freitag von 16 bis 20 Uhr. Coronabedingt dürfen sich dort maximal 20 Personen aufhalten, was laut Jugendsozialarbeiterin Franziska Wiest aber bislang kein Problem darstellt. „Vor Corona waren es etwa zehn bis fünfzehn Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren, die täglich gekommen sind. Gerade ist es noch etwas schwierig, aber langsam kommen sie zurück“, berichtet sie. Auch stünde gerade ein „Generationenwechsel“ an, sodass eher wieder jüngere Jugendliche den Treff besuchten. (pau)