Seit dem 1. April hat Aulendorf mit Cornelia Glaser eine neue Beauftragte für Integration und Ehrenamt. Sie folgt auf Barbara Gruber, die die Stadt nach wenigen Monaten im Januar wieder verlassen hat.

Glaser ist nach Angaben der Stadt geprüfte PR-Beraterin und hat an der Universität Wien Germanistik und Deutsch als Fremd- und Zweitsprache sowie Journalismus an der Freien Journalistenschule Berlin studiert. Vor ihrem Umzug nach Biberach 2012, wo die gebürtige Österreicherin mit ihrem Mann und den zwei Töchtern lebt, war sie verantwortlich für Marketing und PR in einem Universitätsbuchverlag. Seit 2012 war Glaser als Dozentin für Deutsch als Fremdsprache tätig und zuletzt angestellte Lehrerin an einer Berufsschule in Ulm, wo sie Klassenlehrerin in VABO-Klassen war.

Durch die intensive Arbeit mit geflüchteten Menschen, ehrenamtlichen Helfern, Betreuern sowie vielen Institutionen, besitzt sie laut Pressemitteilung viel Erfahrung in Projekt- und Netzwerkarbeit Netzwerkarbeit. Sie habe ein gutes Gespür für die unterschiedlichen Bedürfnisse der einzelnen Akteure entwickelt. Mit ihren beruflichen Erfahrungen und ihrer interkulturellen Kompetenz möchte sie an die gute Vorarbeit ihrer Vorgängerinnen anknüpfen und die bereits gelebte Integration in Aulendorf zusammen mit allen Beteiligten weitergestalten.

Auch das vielfältige Vereinswesen in Aulendorf möchte Glaser unterstützen und in ihrer Funktion dazu beitragen, dass die Arbeit für das Gemeinwohl und das wertvolle Engagement der Vereine und Ehrenamtlichen für die Gesellschaft weiterhin gefördert wird und auch in Zukunft die Anerkennung bekommt, die es verdient.