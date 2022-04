Neue Bäumchen stehen im Walde

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit stand das letzte Wochenende im März bei der Narrenzunft Schindelbach-Zollenreute.

Schon seit Jahren spendet die Familie Allgayer vom Faßmacherhof aus ihrem Wald die Narrenbäume, Maibäume und wenn nötig auch Reisig für alle Aktionen der Narrenzunft. Nun war es endlich an der Zeit, dem Wald und Familie Allgayer an dieser Stelle etwas zurückzugeben. Und so reifte in den Reihen der Zunft die Idee, dies im Rahmen mehrerer Baumpflanzaktionen über die kommenden Jahre zu tun.

Da es sich um kleine Bäume handelte, waren hier natürlich auch die kleinen Narren gefragt und sichtlich motiviert, als sich Groß und Klein am Samstagmorgen am Dorfgemeinschaftshaus in Zollenreute versammelte.

Von dort aus zogen wir dann gemeinsam in den Wald, wo Jürgen Sonntag den circa 20 Kindern kurz erklärte, warum es wichtig ist, den Wald zu erhalten und wie aus einem kleinen Samen im Zapfen dann bei entsprechender Pflege ein kleiner Baum werden kann.

Bernhard und Andreas Allgayer hatten wenige Wochen zuvor bereits eine größere Fläche angepflanzt und dort für die Zunft entsprechende Lücken gelassen, sodass nur noch die kleinen Bäume im richtigen Abstand dazwischen gesetzt werden mussten.

Also ging der Nachwuchs hochmotiviert ans Werk und begann tatkräftig damit, die Fläche von Zweigen und Ästen zu befreien, damit danach mit den mitgebrachten Werkzeugen die entsprechenden Löcher für die kleinen Fichten ausgehoben werden konnten. Dabei mussten die Erwachsenen nur an wenigen festen Stellen unterstützen.

Sichtlich stolz waren die jungen Zunftmitglieder dann, als die Bäumchen sauber aufgereiht im Wald stehen konnten. Doch es war noch keine Zeit zu ruhen. Da die vorangegangenen Wochen sehr trocken waren, mussten die frisch gepflanzten Bäume noch gegossen werden. Das Wasser hierfür wurde in Fässern mitgebracht und dann mithilfe von Eimern und Gießkannen direkt zu den Bäumchen getragen.

Am Schluss waren sich alle einig, dass dies eine tolle Aktion war und sicher die nächsten Jahre mehrfach wiederholt werden soll.

Ziemlich sicher werden die Narren die Bäume bei Spaziergängen und Wanderungen ganz besonders beobachten und vielleicht auch eines Tages dem eigenen Nachwuchs zeigen können, wo sie mit ihrer Narrenzunft schon überall Bäume in diesem schönen Wald gepflanzt haben.