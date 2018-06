Neue Ausstellung in der Schussental-Klinik

In der Reihe „Kunst in der Klinik“ zeigt die Schussental-Klinik Aulendorf regelmäßig unterschiedliche Ausstellungen. Derzeit sind Werke von Vanessa Brünsing und Galyna Schäfer zu sehen. Brünsing zeigt unter ihrem Künstlernamen Buttafly ihre weltlichen Werke mit impulsiven Farben, Schäfer präsentiert ihre Ölbilder der Öffentlichkeit. Das teilt das ZfP Südwürttemberg mit.

1989 wurde Vanessa Brünsing als halb Sambierin, halb Deutsche in Friedrichshafen geboren. Schon als kleines Kind fing sie an, die ganze Welt als ihre Heimat zu betrachten. Nach Wohnorten unter anderem in Uganda, Israel und in Abu Dhabi bereiste sie noch viele weitere Länder wie Sambia, Japan, Kolumbien, Namibia, Jordanien und noch einige mehr. Während Brünsings Ausbildung zur staatlich geprüften Grafikdesignerin begann sie als Ventil für ihre Gedanken auf Leinwänden und Aquarellpapier zu malen. Das war der Anfang von Buttafly. Die Kunstwerke sprühen laut Mitteilung vor impulsiven Farben, sind weltlich gehalten und regen zum Nachdenken an. Mittlerweile arbeitet Buttafly schon einige Jahre mit dem Unternehmen Wall-Art zusammen, welches international Kunstdrucke anfertigt.

Galyna Schäfer wurde 1976 in Uzhgorod in der West-Ukraine geboren und wuchs dort auf. Von klein auf hat sie leidenschaftlich gern gemalt. Nach der Schule studierte sie zuerst jedoch bis 2000 Ökologie an der Universität Uzhgorod und wurde Diplom-Ingenieurin/Chemikerin. 2004 bis 2008 studierte sie schließlich Informatik mit der Fachrichtung Informationsnetze an der Hochschule Ravensburg-Weingarten.

Zur Kunstmalerei zurück führte Schäfer 2013 das Buch „Cure for the Common Life: Living in Your Sweet Spot“ von Max Lucado. Im September 2014 begann die zweifache Mutter mit ihren ersten Ölbildern. Mittlerweile ist sie Mitglied in zwei Kunstvereinen in Ravensburg und nimmt an gemeinsamen Ausstellungen mit anderen Künstlern teil.