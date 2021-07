Neue Ausstellung im Schloss Aulendorf

Die Sportgemeinschaft Aulendorf Fußball zeigt im Schloss Aulendorf beeindruckende Zeugnisse ihrer mehr als 100-jährigen Geschichte. Die Erinnerungen an Menschen, die den Vereinsport geprägt haben, machen die Ausstellung interessant. Es geht um Akteure, deren Ball ein Jahrhundert lang durch die Höhen und Tiefen der Geschichte rollt.

Ein paar sportbegeisterte junge Männer gründeten im Jahr 1920 in Aulendorf einen Fußballverein. Das war damals mutig und neu, denn erst seit 1885 gab es überhaupt solche Vereine in Deutschland. Was sich seither ereignete, ist in der Ausstellung in Schloss Aulendorf dargestellt. Sie erzählt von den Gründerjahren, von Kriegszeiten, sportlichen Höhepunkten und Niederlagen. Und sie erzählt von Menschen.

Zehn Vereinsmitglieder haben über ein Jahr lang an der Konzeption der Ausstellung gearbeitet. Eine wichtige Rolle spielte dabei die Arbeit von Chronist Bruno Nußbaumer, der in seinem Amt seit 36 Jahren Daten, Bilder und Exponate sammelt und bewahrt. „Diese Basis war Gold wert“, sagt Vorstand Eric Buraty in einer Pressemitteilung des Vereins, der diese Aufgabe bei Nußbaumer in besten Händen weiß. Als ehemaliger Spieler kennt der Chronist auch die Geschichten zu den Ausstellungsstücken, die bei den Vorbereitungen die heute aktiven Fußballer oft in Staunen versetzt.

Eine dieser Geschichten hat mit alten ledernen Kickschuhen zu tun, die in einer Vitrine ausgestellt sind. Es sind die letzten Fußballschuhe von Walter Kaiser. Das Ehrenmitglied war bis zu seinem Tod im Jahr 2020 insgesamt 84 Jahre lang Mitglied der SG Aulendorf Fußball. Er wurde 98 Jahre alt. 1940 spielte er erfolgreich in der ersten Mannschaft. Walter Kaiser konnte die geplanten Feierlichkeiten nicht mehr erleben, denn das Corona-Virus machte große Jubiläumsfeiern im vergangenen Jahr unmöglich. Dass die Ausstellung trotz allem 2021 eröffnet werden konnte, ist ein Gewinn für Besucher und aktive wie ehemalige aktive Vereinsmitglieder.

Die Historie erzählt auch vom gesellschaftlichen Wandel. Dazu gehört die Geschichte einer Frau, die sich in der Männerwelt emanzipierte: Die Aulendorfer Spielerin Rosemarie Brodbeck wurde 1977 die erste weibliche Inhaberin einer staatlichen Übungsleiterlizenz für nebenberufliche Trainer beim „Württembergischen Fußballverband“. Männliche Prüfungskollegen taten sich schwer damit, hatten aber laut dem Bericht der Ausstellung beim spielerischen Zweikampf das Nachsehen dank der guten Spieltechnik der Fußballerin.

Die Ausstellung „SG Aulendorf Fußball 1920 e.V. “ ist bis voraussichtlich 20. Juli im Schloss Aulendorf zu den Öffnungszeiten des Rathauses und der Tourist-Information (auch Samstag und Sonntag) zu sehen. Der Eintritt ist frei. Die Festschrift „100 Jahre SGA Fußball“ wird bei der SGA-Geschäftsstelle im Lehmgrubenweg dienstags von 10 bis 12 Uhr und freitags von 15 bis 17.30 Uhr verkauft.