Neue Aulendorfer Aktion gegen Tütenmüll

Im vergangenen Jahr initiierte das Bündnis für Umwelt und Soziales (BUS) eine Aktion zur Vermeidung von Plastiktüten. Kunden erhielten in verschiedenen Aulendorfern Geschäften für jeden tütenlosen Einkauf einen Stempel in ein kleines Stempelheftchen. Für zehn gesammelte Stempel hatte das BUS einen Baum durch die Kinder- und Jugendinitiative „Plant-for-the-Planet” in einem Aufforstungsprogramm in Mexiko pflanzen lassen sowie Streuobstbäume in Aulendorf (die SZ berichtete).

800 Stempel wurden nach BUS-Angaben in den Geschäften gesammelt. Das bedeutete 80 Bäume für die Kinder- und Jugendinitiative „Plant-for-the-Planet” und zwei Streuobstbäume für Aulendorf. Verschiedene Geschäfte und Privatpersonen hatten weitere Streuobstbäume gespendet – somit konnten schlussendlich neben den 80 Bäumen in Mexiko auch 14 Streuobstbäume in Aulendorf gepflanzt werden.

Auf vielfachen Wunsch startet das BUS nach eigenen Angaben nun eine neue Aktion zur Vermeidung von Plastiktüten. Ab Januar gibt es in verschiedenen Aulendorfern Geschäften wieder die Stempel in die kleinen Stempelheftchen. Für zehn gesammelte Stempel spendet das BUS einen Insektenhotel-Bausatz und zwei Wildblumen-Samentütchen an Kindergärten in Aulendorf. Insektenhotels sind Unterschlupf und Nistmöglichkeit für verschiedene Insekten. Ein Stück Garten mit Wildblumen bietet Nahrung für Bienen, Hummeln und andere Insekten.