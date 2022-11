Neu: Weihnachtskugel zeigt Aulendorfer Schloss und die Pfarrkirche

Wer auf der Suche nach Schmuck für den heimischen Weihnachtsbaum ist, kann ab sofort die Chance nutzen, eine ganz besondere Christbaumkugel zu erwerben: Die Stadt Aulendorf hat die erste limitierte Aulendorfer Weihnachtskugel in Auftrag gegeben. „Jede von Mund geblasene Kugel wurde von Hand mit dem typischen und unverwechselbaren Gebäudeensemble Aulendorfer Schloss und Pfarrkirche St. Martin bemalt“, teilt die Stadtverwaltung mit. Ab sofort ist die Kugel laut Stadt erhältlich in der Touristinfo im Schloss und kostet 14,95 Euro. Auch kann sie online auf der städtischen Homepage unter www.aulendorf.de oder an den Adventstagen im Radhof Aulendorf am 3. und 4. Dezember erworben werden. Die Kugeln, von denen es laut Stadt 100 Stück gibt, haben jeweils einen Durchmesser von zehn Zentimetern. Sie sind erhältlich, so lange der Vorrat reicht. Foto: Stadt Aulendorf