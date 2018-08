Neu gestaltete Wassertretstelle am Steegersee offiziell eingeweiht

Gut 20 unentwegte Kneippianer haben sich am Sonntagmorgen bei herbstlich anmutendem Nebel und 8 Grad Außentemperatur am Steegersee in Aulendorf eingefunden, um mit dem Kneippverein die offizielle Einweihung der neu gestalteten und aufwändig sanierten Wassertretstelle zu feiern.

In Vertretung von Bürgermeister Matthias Burth kam Gemeinderat Konrad Zimmermann mit einem zusammengerollten Handtuch unter dem Arm dazu. Dies kennzeichnete ihn eindeutig als „Nicht-Kneippianer“ was der Vorsitzende des Kneippvereins, Georg Eisenlauer, sogleich zum Anlass nahm, zu erklären, dass man beim Wassertreten kein Handtuch brauche, weil das Wasser hinterher nur abgestreift werde.

Bevor es soweit war, begaben sich die Anwesenden auf eine Runde um den Steege, „damit die Füße warm sind, eine wichtige Voraussetzung für das Wassertreten nach Sebastian Kneipp“,wie Eisenlauer ausführte. Weiter betonte er die wissenschaftlich nachgewiesene Stimulation des Immunsystems und die Stabilisierung von Herz- und Kreislaufsystem. „Morgens ist es erfrischend, abends beruhigend und schlaffördernd, also Socken runter und rein ins Wasser, bis das Kältegefühl kommt!“ Hinterher sei das ein unbeschreiblich „sauguates G‘fühl“, bestätigte er vorausschauend auf die kommende Erfrischung.

Auch wenn die „alte“ Wassertretstelle zweifellos ihren eigenen Charme hatte, war sie doch in die Jahre gekommen und trotz ständiger Ausbesserungen von Bademeister Dieter Eisele einfach nicht mehr zeitgemäß. So waren auch alle voll des Lobes über die gelungene Umgestaltung mit dem großen Edelstahlbecken, einer Holzterrasse und zwei bequemen Sitzgelegenheiten. Angeregt hatte dies Aulendorfs Bürgermeister, und in Absprache mit dem Kneippverein wurde eine Freizeitanlage geschaffen, die gesundheitsbewussten Aulendorfern, Kurgästen und Besuchern der Stadt gleichermaßen zur Verfügung steht. Dafür hat die Stadt rund 17 000 Euro investiert. Erwähnenswert ist die grandiose Idee der Bauhofmitarbeiter, den Wassereinlauf abzusenken, so dass vom Bach angespülte Oberflächenstoffe wie Gras und Blätter nicht ins Becken gespült werden.

„Diese Wassertretstelle ist eine Bereicherung für das gesundheitliche Touristikangebot der Stadt“, freute sich Silke Johler von der Stadtverwaltung im Gespräch mit der SZ. Gemeinderat Zimmermann betonte in seiner kurzen Rede, dass der Gemeinderat diese „gute Sache“ gerne unterstützt habe und bekräftigte in Anspielung auf den beim Wassertreten üblichen Storchengang, „wir wollen in Aulendorf ja nicht auf der Stelle treten, sondern vorankommen“. Mit gutem Beispiel ging er dann voran, krempelte die Hosen hoch und stieg ins 12 Grad kalte Wasser, gefolgt vom Vorsitzenden des Kneippvereins Eisenlauer und vielen weiteren Wagemutigen. Vesna und Christof Baur wollen die Wassertretstelle künftig auf jeden Fall regelmäßig nutzen. „Das ist ein gesunder Abschluss unserer abendlichen Runde um Aulendorf.“ Nach der Eröffnungsfeier gab es ein gemeinsames Frühstück, zu dem dann neben Butterbrezeln und Croissants auch die Sonne zum Vorschein kam.