Natursteinmauer angefahren: Polizei sucht Zeugen.

In der Josef-Rieck-Straße in Aulendorf hat laut Polizeibericht ein größeres Fahrzeug in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Natursteinmauer gestreift und mehrere Steinbrocken mitgeschleift. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf der Fahrt zur Schussenrieder Straße verlor das Fahrzeug, bei dem es um einen Lkw handeln könnte, die Steine nach und nach. Zwei Autofahrer kollidierten am Morgen in der Dunkelheit damit, wodurch Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Hinweise nimmt der Polizeiposten Altshausen entgegen unter Telefon 07584/92170.