Narrenzunft Schindelbach-Zollenreute - Narrenbaum aufstellen ganz unpersönlich

Auch die Narrenzunft Schindelbach-Zollenreute e.V. vermisst in diesem Jahr die Straßenfasnet. In der kleinen Gemeinde bei Aulendorf wird in diesem Jahr im Herzen gefeiert - an Traditionen und Brauchtum will man so gut es geht festhalten.

Zolli Zolli- Rugg Rugg. Unter den Klängen der Zollenreuter Lumpenkapelle zeigt die Zunft im Video, wie der Narrenbaum aufgestellt wird. Um die Infektionsgefahr muss man sich bei diesen kleinen Darstellern sicher keine Sorgen machen.

Gefällt dir dieses Video? Dann stimme jetzt ab!

Rund 20 Zünfte und Fasnet-Gruppen nehmen am Videowettbewerb von Schwäbische.de teil. Der Verein, der am Achermittwoch die meisten Stimmen für sein Video gesammelt hat bekommt 1000 Euro und eine ganze Seite zur freien Gestaltung in der Schwäbischen Zeitung.