Narrenzunft beschenkt Grundschulkinder mit Fasnetsheft

Seit Frühjahr 2017 hat ein mehrköpfiges Team der Narrenzunft an einem Heft über das Aulendorfer Brauchtum in der Fasnet gearbeitet. Entstanden ist eine informative, bunte, 43-seitige Broschüre mit farbenprächtigen Illustrationen von Roland Mayer, Fotos von Edgar Kümmerle und Peter Weißenrieder. Die kindgerechten Texte stammen aus der Feder von Petra Guddat, Konrektorin der Grundschule Aulendorf, und das Layout von Florian Vögtle/BFG Media Aulendorf. In einfacher Sprache werden die Traditionen von der Geburtstagsfeier der Zunft am 11.11., dem Beginn der Fasnet, mit dem Häsrichten über das Geschehen am Hexeneck bis zum Ende mit dem Kehraus erklärt.

Darüber hinaus werden die Originalmasken vorgestellt und die Aufgaben von Zunftrat, Maskenmeister, Burggraf und Zeremonienmeister sowie allen weiteren Beteiligten geschildert. Auch die Ulk- und Musikgruppen haben ihren Platz gefunden und, ganz wichtig, die Texte aller Aulendorfer Fasnetslieder mit Notensätzen wurden erstellt von Sebastian Manz. Unter der Rubrik Allerlei/Wissenswertes sind Informationen zu finden, die auch für viele mit der Fasnet aufgewachsene Aulendorfer neu sein dürften.

Denn, was es mit dem Buchstaben S auf sich hat oder wo die Federn des Fetzles her sind, dürfte nicht allen bekannt sein. Die Grundidee des Büchleins sei, allen Aulendorfer Kindern die Fasnet nahezubringen, auch denen, deren Familien mit der Narrenzunft nichts zu tun haben, erklärte Zunftrat Michael Weißenrieder. Möglich gemacht hat dies die großzügige finanzielle Unterstützung der Bürgerstiftung, sodass eine Erstauflage von 2000 Stück gedruckt werden konnte.

Diese Woche war es endlich soweit und eine Abordnung der Narrenzunft überbrachte den Grundschülern das druckfrische Heft. Autorin Petra Guddat ließ es sich nicht nehmen, verkleidet als Schnörkele mit Zunftrat Weißenrieder, einem Fetzle, einer Eckhexe, Tschore und Rätsch das Fasnetsheft persönlich an die Schulkinder zu verteilen. Überall wurden sie begeistert empfangen, in mehreren Klassenzimmern sogar mit dem Narrenmarsch.

Es gab kaum ein Kind, das die Masken nicht mit Namen kannte und mit strahlenden Augen sein Heft in Empfang nahm. Eifrig wurde gestreckt, als Zunftrat Weißenrieder wissen wollte, was denn am Gumpigen Donnerstag nach dem Narrenbaumstellen verteilt wird. „Gummibärchen“, riefen die Kinder und eines wollte gar wissen, ob die „mit Schwein“ sind? Weißenrieder versprach dem jungen Mann, dass er stattdessen ein Schnörkele bekommen würde, das sei garantiert ohne Schwein. So gab es am Ende rundum nur glückliche Kinder.

Ab sofort ist das Fasnetsheft für fünf Euro in der Buchhandlung Rieck, bei Schreib- und Spielwaren Schneider und in der Werkstatt Kunterbunt zu erwerben.