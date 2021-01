Narrenzunft Aulendorf will mit virtueller Stubenfasnet für Stimmung sorgen

Von Schwäbische Zeitung

Insgesamt zwölf von 324 Personen in der Landeserstaufnahmeeinrichtung Sigmaringen (LEA) sind positiv auf den Coronavirus getestet worden. Das teilt das Regierungspräsidium am Sonntag mit. Aufgrund mehrerer Corona-Fälle wurden alle Bewohner der LEA auf das Sars-Cov-2-Virus getestet. Ein Teil der erkrankten Geflüchteten wurde laut Regierungspräsidium noch am Samstag in die Isolierunterkunft nach Althütte-Sechselberg gebracht.

Der erste der zwölf Bewohner wurde am 18.