Narrenzunft Aulendorf sammelt Fasnetsbilder

Auch wenn die Narrenzunft Aulendorf in diesem Jahr coronabedingt keine Kindergartenausstellungen durchführen kann, will sie aber den Aulendorfer Kindern, dem sogenannten Narrensamen, das Heimatbrauchtum Fasnet trotzdem vermitteln und wird deshalb vom Gumpigen Donnerstag bis Fasnets Dienstag am Narrenbaum einen Briefkasten befestigen, in den die Kinder ihre selber gemalten Bilder einwerfen dürfen. Das kündigt die Zunft in einer entsprechenden Mitteilung an.

Die Bilder werden dann auf der Homepage der Narrenzunft und bei Facebook virtuell ausgestellt und im Archiv der Zunft auch nach der Fasnet aufbewahrt.

Dabei sei es egal, ob die Vorlagen, die auf der Homepage unter www.narrenzunftaulendorf.de zum Download bereitgestellt sind oder selbstgemalte Bilder im Briefkasten landen, die Narrenzunft freue sich über viele Einsendungen von Kindergartenkindern und Grundschülern.

Von Seiten der Zunft gibt es nur eine Bitte, dass die Bilder maximal das Format A4 haben.