Narrenzunft Aulendorf ehrt verdiente Mitglieder

Am 5. Januar wurde wieder zum Ehrenabend ins Zunftheim geladen. Der Fanfarenzug Aulendorf eröffnete. Zunftmeister F. Angele und M. Weissenrieder führten durchs Programm. 234 Mitglieder wurden von J. Zimmermann und Ch. Scheffold eingeladen, vier Zunfträte gleich zu Beginn zum Ehrenzunftrat ernannt. I. Reitzel, M. Schwarz, G. Rauch, M. Hügler. Weiter ging es mit drei Männern, die seit 60 Jahren Zunftrat sind. H. Theoboldt konnte persönlich, N. Schreiner und A. Ohlinger werden nachträglich geehrt.

Den Großen Verdienstorden in Bronze erhielt S. Weinfurter. Ohne sein professionelles Know How im Bereich Veranstaltungstechnik, wären sämtliche Veranstaltungen nicht in dieser Form durchführbar. Auch sein Engagement als stellvertretender Zeugwart ist für den Verein unverzichtbar. Diesen erhielt, für unzählige, ehrenamtliche Stunden im Zunftrat und im Förderverein auch L. Maucher. Kurzfristig kranheitsbedingt absagen musste Säckelmeisterin C. Baur. Der kleine Verdienstorden für ihren professionellen Einsatz im Finanzdschungel, der schon im JuZu seine Wurzeln schlug, wird ihr aber selbstverständlich nachgereicht. Narrenschreiberin S. Fischer hingegen, konnte er für ihre unzähligen Seiten Textarbeit persönlich verliehen werden. Der Hausorden konnte an R. Müller für die langjährige, unentgeltliche Bereitstellung des Lautsprecherwagens überreicht werden. M. Burth, S. Hornung, M. Mattheis, W. Kahle und D. Schwarz werden nachgeehrt. Über Sternorden freuen sich M. Saal als Vorstand vom Juzu, F. Röhl und M. Haller-Deifel für ihre Einsätze mit den HeWaHe und K. Schneiderhahn, der als Rektor des Studienkollegs St. Johann immer konstruktiv mit der Narrenzunft zusammengearbeitet hat.

Für ihr großzügiges Sponsoring wird Familie Burger an einem Ersatztermin mit dem Sternorden ausgezeichnet. Nach weiteren Stücken des Fanfarenzugs und dem Hinweis auf den Brauchtumstag am 28. Januar in der Stadthalle ging es mit den Ehrennadeln für Jubiläums-Mitgliederweiter. 70 Jahre K. Jäck und P. Raichle, 60 Jahre: G. Brauchle, T. Haas, E. Hildebrand, H. Hildebrand und I. Oswald, 50 Jahre: R. Albrecht-Holper, R. Aßfalg, W. Buck, K.-H. Derwing, W. Dingler, F. Dreher, H. Edel, R. Eisemann, Dr. Th. Grubert, W. Gußmann, H. Haugg, M. Haugg und P. Herbst

Für 40 Jahre 29, für 30 Jahre 60, für 20 Jahre 58 und zu guter Letzt für 10 Jahre 23 Mitglieder. Dank galt am Ende noch dem JuZu für die Bewirtung.