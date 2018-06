Narrenbaum mit viel Hau-Ruck gestellt

„Hilfe, Hilfe“, rufen die Schüler aus den oberen Fenstern der Grundschule. Im Hintergrund ist lautstark die Melodie von Pippi Langstrumpf zu hören. Auf dem Schulhof haben sich bereits die Narren positioniert, um die Schule zu stürmen. Punkt 10 Uhr donnern dann fünf Kanonenschüsse – die Grundschule ist eingenommen. Gemeinsam ziehen die Narren in Richtung Schlossplatz, allen voran Grundschulrektor Herbert Reck, der von den Eckhexen in Gewahrsam genommen wurde.

In den Zug durch die Innenstadt reihten sich die Stadtkapelle und die Zimmerersleute samt Narrenbaum ein. Viele Zuschauer hatten sich zwischenzeitlich auf dem Schlossplatz eingefunden, wo der stellvertretende Zunftmeister Flo Angele die Narren mit einem kräftigen „Eckhex-Hui“ begrüßte. Gespielt empört zeigte er sich über den Seitenhieb der Waldseer Narren, die die Aulendorfer Fasnet mit der Kreisliga verglichen hatten, wohingegen die Waldseer Fasnet eher ein Spiel in der Champions-League sei. „Wir sind vielleicht nicht die Champions-League, dafür müssen wir uns am Mittwochabend nicht im Ratssaal einschließen.“

Burggraf Andreas I. gab schließlich von seiner Ehrentribüne aus den Befehl, den Narrenbaum zu stellen. „Wo sollen wir den Narrenbaum aufstellen, wir haben kein Narrenloch“, fragten die Zimmerersleute. „Wir brauchen die Narrenlochsucher“, waren sich schnell alle einig. Diese standen schon parat und begannen mit der Suche, die sich jedoch sehr kompliziert gestaltete. Nachdem sich unter anderem der Kanalschacht als ungeeignet erwiesen hatte, fanden die Narrenlochsucher doch noch einen geeigneten Platz, um dem Wunsch des Burggrafen zu entsprechen. Nach aufwendigen Vermessungen wurde zu Letzt noch schweres Geschütz aufgefahren, um effektvoll das Narrenloch frei zu machen, was schließlich auch gelang. „Hau-Ruck, Hau-Ruck“, feuerten die Zuschauer die Zimmerersleute an, die den Narrenbaum schließlich mit vereinten Kräften in die Senkrechte beförderten. Nach einem Tanz um den Narrenbaum nahm der Burggraf auf seinem gepolsterten Sessel Platz, um sich mit 110 Kilogramm Süßigkeiten aufwiegen zu lassen, zur Freude der vielen Kinder.

Einige Schüler legen derweil schon eine Pause im Jugendtreff ein. „Wir bieten den Jugendlichen einen Rückzugsort“, erklärt Jugendsozialarbeiterin Franziska Wiest. Die Jugendlichen können Airhockey und Tischkicker spielen oder beim Fasnetsquiz mitmachen. „Bei uns herrscht ein Kommen und Gehen. Direkt nach der Schule hatten wir einen richtigen Ansturm.“

Mehr Bilder gibt es online unter schwaebische.de/narrenbaumstellen-aule-2017