Nächster Impftermin in Aulendorf ist am 21. Februar

Ein mobiles Impfteam der OSK bietet im Auftrag des Landkreises und mit der Unterstützung durch die Aulendorfer Stadtverwaltung immer montags eine Impfmöglichkeit in der Stadthalle Aulendorf an. Impfungen für Personen ab zwölf Jahren sind möglich.

Die nächsten Termine jeweils von 9 bis 15 Uhr (ohne Anmeldung) in der Stadthalle sind am 21. und 28. Februar. Es werden Nummernkärtchen in der Reihenfolge des Eintreffens ausgegeben. Je Stunde sind zwischen 35 und 40 Impfungen möglich, teilt die Stadt mit.

Mitzubringen sind Personalausweis, Versichertenkarte (Gesundheitskarte), Impfpass und bei Zweit- oder Drittimpfungen der Nachweis über die bereits durchgeführte Impfung (Impfpass oder digitaler Nachweis).

Es werden Erst-, Zweit-, und Auffrischimpfungen (Booster) angeboten. Personen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können nur in Anwesenheit eines Erziehungsberechtigten geimpft werden.

Es gelten Maskenpflicht und Hygienevorschriften im Gebäude, teilt die Stadt weiter mit.