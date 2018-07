Nadine Blaser erreicht Platz zwölf

Nadine Blaser, das Tischtennis-Nachwuchstalent der SG Aulendorf, hat beim Turnier der 20 besten Nachwuchskräfte aus Baden-Württemberg den zwölften Platz belegt.

In der ersten Partie konnte Blaser ihre Nervosität noch nicht ganz ablegen und unterlag Jennifer Paul (VSV Büchig) mit 0:3. Auch in der zweiten Partie gegen Leoni Kury (TTC Suggental) fand sie beim 1:3 noch nicht richtig in ihr Angriffsspiel. Gegen Vivien Bonfert (SV Rommelsbach) zitterte sie sich zum Satzgewinn, danach war der Knoten geplatzt und sie gewann klar mit 3:0, das Ziel Zwischenrunde um Platz 9 bis 16 schien erreicht. So war das letzte Spiel gegen die topgesetzte Thin Minh Thu Nguyen von der NSU Neckarsulm eine Zugabe, Blaser verlor trotz guter Leistung mit 0:3. In der Zwischenrunde schaffte sie ein 3:2 gegen Nika Fiehn (SV Kirchzarten) und ein 3:1 gegen Leslie Lorenz (TTC Langensteinbach). Das Platzierungsspiel gegen Melanie Schraag (TSV Erlenbach) verlor Nadine Blaser und wurde Zwölfte.