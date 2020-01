„Nacht der Clowns“ feiert Geburtstag

In sechs Aulendorfer Lokalen findet wieder die legendäre „Nacht der Clowns“ statt. In diesem Jahr feiert die Veranstaltung, die vor zwei Jahren einmal wegen der kurzen Fasnet ausfiel, zehnjähriges Bestehen. Stattfinden wird die Veranstaltung am Samstag, 1. Februar. Los geht’s wie gewohnt ab 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die Clowns waren schon immer ein wichtiger Bestandteil der Aulendorfer Fasnet, daher setzten die Wirte bereits vor zehn Jahren die Idee für einen gemeinsamen Hausball um, der unabhängig vom jährlich wechselnden Fasnetsmotto der Narrenzunft den Clowns gewidmet ist. „In Aulendorf gibt es sehr viele bunte und wunderschöne Clowns“, teilt dazu Brigitte Engel vom Hotel Engel in einem Presseschreiben mit. Viele Kostüme würden von Generation zu Generation weitergegeben – oft sehe man in einem altbekannten Kostüm ein junges Clown-Gesicht. „Und das Tolle ist: Man kann dieses Kostüm jedes Jahr aufs Neue austragen. Man trifft sich, hat Spaß, tauscht selbstgebastelte Jahresorden aus – ja, man feiert die Ortsfasnet wie man es immer schon getan hat, mit Frohsinn und Heiterkeit“, so Engel in der Mitteilung.

Folgende Gaststätten machen beim gemeinsamen Hausball am Samstag mit: Irreal, Schalander, Gewölbe15, Bistro Kaktus, Heuboda und Hasen. Für eine tolle Fasnetsstimmung sorgen laut Mitteilung: Fanfarenzug Aulendorf, Schussentäler Schalmeien, Fanfarenzug Graf Anton von Tettnang, Ponderosa Guys aus Bad Saulgau, Fanfarenzug Langenargen, Spots Otterswang, Lumpenkapelle Zollenreute und die Fasnetslader.