Nach Großbrand: Wie es mit dem Landwirtschaftlichen Zentrum weitergeht

Als Kleine Anfrage bezeichnet man eine auf wenige Punkte begrenzte Fragestellung eines Parlamentariers an die Exekutive, beispielsweise eines Landtagsabgeordneten an die Regierung. Jeder Abgeordnete kann an die Regierung eine sogenannte Kleine Anfrage richten, die schriftlich beantwortet wird. 15 Abgeordnete beziehungsweise eine Fraktion können mit Großen Anfragen Stellungnahmen von der Landesregierung verlangen und Landtagsdebatten auslösen. (sz)

(Quelle: Landtag Baden-Württemberg)