Nach Corona-Pause gibt es wieder Stadtführungen

Nach langer Corona-Pause gibt es in Aulendorf wieder eine Stadtführung. Interessierte treffen sich am Samstag, 4. September, um 14.30 Uhr vor dem Schlossportal. Es gilt die 3G-Regel der Corona-Verordnung. Nachweise sind mitzubringen. Für die Datenerhebung können Teilnehmer die Luca-App verwenden. Die letzte Aulendorfer Stadtführung liegt nun wegen der Pandemie schon Monate zurück. Umso mehr freut sich das Stadtführungsteam vom Traditio-Team mit Annemarie Blersch, Holger Starzmann und Michael Osdoba darauf, wieder Führungen anbieten zu können. An diesem Samstag wird Michael Osdoba Aulendorfs Stadtgeschichte anhand von markanten Orten vorstellen. Vom Schloss aus blickt man ins Schussental und erfährt etwas über die Entstehung des Steege – ein sogenannter Toteissee. Wie die Herrschaft der Grafen zu Königsegg die Entwicklung des Marktfleckens Aulendorf beeinflusste, wird ebenso Thema sein wie deren politischer Niedergang vor 200 Jahren und den Schwierigkeiten, sich als neu entstandene Gemeinde zu behaupten. Doch der technische Fortschritt sollte für Aulendorf die Weichen neu stellen.