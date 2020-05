Mutmacher – Gedanken zu Corona: Fußball-Vorstand fiebert Rückkehr auf den Rasen entgegen

Im Vereinsleben sind Sportler aus Aulendorf während der Corona-Pandemie mit vielen bisher unbekannten Themen konfrontiert. Der Fußball-Vorstand hofft, dass der Betrieb bald weitergehen darf. Eric Buraty, Vorstandssprecher/Vorstand Sport & Jugend, SG Aulendorf Fußball 1920, hat eine Botschaft in diesen Zeiten für die SZ-Rubrik „Mutmacher“ verfasst:

Liebe Leserinnen und Leser, wir alle erleben aktuell und nahezu täglich uns bisher unbekannte Neuigkeiten und sind gezwungen mit vielen neuen Umständen in unserem Alltag zurechtzukommen.

Auch im Vereinsleben sind wir mit vielen Themen konfrontiert, wie wir sie bisher nicht kannten. Um der gesellschaftlichen und städtischen Verantwortung innerhalb der aktuellen Lage gerecht zu werden, mussten wir Mitte März den kompletten Spiel- und Trainingsbetrieb einstellen. Dabei sollte 2020 unser gemeinsames Jahr werden. Die SG Aulendorf Fußball hat Geburtstag und wird stolze 100 Jahre. Aufgrund des Coronavirus und der damit verbundenen Auswirkungen waren wir schweren Herzens gezwungen, die entsprechenden Festaktivitäten und Veranstaltungen abzusagen und zu verschieben. Schließlich ist die Gesundheit unser höchstes Gut, darauf sollten wir auch in Zukunft achten.

Ohne Catering bei den Heimspielen und mit dem Entfall des Aulendorfer Schlossfestes brechen dem Verein sehr wichtige Einnahmequellen in diesem Jahr weg. Nichtsdestotrotz läuft die Vereinsarbeit im Hintergrund auf Hochtouren weiter. Es ist unwahrscheinlich, was wir aktuell für einen Zusammenhalt innerhalb unseres Vereins erleben dürfen. Hier unterstützt jeder jeden und darüberhinaus werden unterschiedlichste Challenges für wohltätige Zwecke durchgeführt. Wie beispielsweise unsere Laufchallenge, bei der wir gemeinsam mit dem SV Haisterkirch und dem SV Reute in sieben Tagen über 6000 Kilometer erlaufen konnten, um mit den Siegerpreisen den Aulendorfer Einezlhandel zu unterstützen.

Stand heute ist uns kein Infizierungsfall innerhalb von unserem Verein bekannt. Daher sollten wir alle unseren Teil dazu beitragen, dass dies auch so bleibt. Wir sollten uns trotz der unterschiedlichen Lockerungen unbedingt an die aktuellen Vorgaben halten, auch wenn diese nicht immer angenehm sind. Dann bin ich mir aber sicher, dass wir bald wieder viel Zeit, genügend Möglichkeiten und auch Grund haben unserem Hobby Fußball nachzugehen – als Spielerin, Spieler oder Fan. Ich freue mich, Sie bald wieder in unserem wunderschönen Stadion im Lehmgrubenweg begrüßen zu dürfen, um gemeinsam unsere Mannschaften zu unterstützen und um gemeinsam mit Ihnen Zeit zu verbringen. Ich möchte Sie ermutigen, lächeln Sie auch mit Mundschutz, man wird es an Ihren Augen erkennen können und Ihnen danken. Wir Aulendorfer stehen zusammen (derzeit halt auf Abstand). In diesem Sinne, bleiben Sie sportlich und vor allem gesund, Ihr

Eric Buraty

Vorstandssprecher/Vorstand Sport & Jugend, SG Aulendorf Fußball 1920 e. V.