Am 26. November präsentierte sich der Musikverein Blönried-Zollenreute am Jahreskonzert unter der Leitung von Dirigent Christoph Schoch. Der Verein zeigte sich mit sattem Klang, guter Intonation sowie einer gelungenen Stückauswahl.

Der Musikverein Blönried-Zollenreute eröffnete das Konzert mit dem Stück „A little Opening“ welches durch spannende und aufregende Atmosphären gekennzeichnet ist und unterschiedliche Gefühlslagen beschreibt. Nach dem ersten Stück folgten die Ehrungen der Musiker für 10, 20 und 40 Jahre. Rudi Hämmerle, Vorsitzender des Blasmusikkreisverbands Ravensburg gestaltete die Ehrungen der 15 Musiker kurzweilig und unterhaltsam. Nach den Ehrungen folgten der Konzertmarsch „Neue Welt“ und das Stück „Baker Street“. Die Solistin Jasmin Krafzik entführte die Zuhörer mit der U-Bahn durch London zur U-Bahn-Station „Baker Street“. Das Publikum war begeistert und genoss eine kurze Pause für den zweiten Konzertteil.

Zur Eröffnung des zweiten Konzertteils wählte Christoph Schoch das Stück „Fantastica“ von Martin Scharnagl. Dieses Stück entstand als Auftragskomposition zum 25-jährigen Bestehen der Landesmusikschule Brixental in Tirol. Mit diesem Werk stellte der Musikverein den fantastischen Blick über das Voralpenland in die majestätischen Alpen dar. Es folgte das Stück „Medley Serenade“. Dieses Medley stammt aus den späten Sechzigern und Anfangs der Siebziger und beinhaltete den Schlager „Du hast den Farbfilm vergessen“ von Nina Hagen und der Chanson „Für mich soll's rote Rosen regnen“ von Hildegard Knef. Der ein oder andere Zuhörer dachte an die wilden Partys seiner/ihrer Jugend. Mit dem Stück „Blue Hole“ tauchte der Musikverein und seine Zuhörer in die unterirdische Wunderwelt ab, ganz ohne die Gefahren eines Tauchers. Im Anschluss entführte Alois Sonntag die Zuhörer mit dem Stück „My Dream“ und seinem Flügelhorn in ihre eigenen Träume. Auch er meisterte sein Stück mit Bravour. Mit dem Stück „Tango Eleganto“ verabschiedete sich der Musikverein Blönried-Zollenreute. Nach langanhaltendem Applaus und „Zugaberufen“ folgte die erste Zugabe, welche dem langjährigen Vereins- und Ehrenmitglied Albert Hensler gewidmet war und im vergangenen Monat verstorben ist. Sie spielten seinen Lieblingsmarsch „Die Sonne geht auf“. Im Anschluss folgte das Stück „Heal the World“ von Michael Jackson.