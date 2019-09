Musikverein Blönried-Zollenreute bildet aus

Der Musikverein Blönried-Zollenreute weist in einer Mitteilung auf sein Ausbildungsprogramm für Kinder hin. Ferner teilt der Verein mit, dass es am am Dienstag, 1. Oktober, von 18 bis 19 Uhr im Probelokal in Münchenreute eine Instrumentenvorstellung gibt, an dem die verschiedenen Instrumente ausprobiert werden und allgemeine Informationen eingeholt werden können.

Speziell für Kinder ab sechs Jahren, welche später ein Musikinstrument erlernen möchten, bietet der Verein an, Spielen der Blockflöte zu vermitteln. Mit diesem Instrument haben die Kinder die Möglichkeit, sich mit den Grundbegriffen der Musik vertraut zu machen. Auch wird während dieser Ausbildung das Spielen und Musizieren in kleinen Gruppen geübt, heißt es. Besonders spannend sei auch der jährlich stattfindende Vorspielnachmittag, an dem die Kids ihren Zuhörern ihr Können präsentieren.

An Kinder ab acht Jahren richtet isch das Angebot des Vereins, bei professionellen Ausbildern ein Blas- oder Schlaginstrument zu erlernen. Unter sämtlichen Instrumenten, die in einem Blasorchester vertreten sind, können die Kinder ihr Wunschinstrument auswählen.

Im Laufe der Instrumentalausbildung haben die Kinder durch die Jugendkapelle die erste Möglichkeit, das Zusammenspiel in einer größeren Gruppe zu erlernen, heißt es weiter. Außerdem diene diese Zeit zur Vorbereitung und Weiterentwicklung auf das Blasorchester. Die Jugendkapelle Beatz setze sich aus jungen Musikern der Orte Blönried, Ebersbach, Aulendorf, Tannhausen und Zollenreute zusammen.