Musiker spielen in Blönried auf

Es ist jedes Jahr das Highlight des Blasmusikvereins Blönried-Zollenreute: das Jahreskonzert in der Festhalle des Studienkollegs St. Johann in Blönried.

Seit Ende September bereiten sich die rund 50 Musiker schon darauf vor. Am Samstag, 1. Dezember, ist es dann soweit: Ab 20 Uhr erschallen in der Halle unter anderem Querflöten, Klarinetten oder Tubas. „Wir haben eine gute Mischung in diesem Jahr“, sagt Michael Halder, Vorstand des Musikvereins. Es seien ein paar sehr anspruchsvolle Stücke dabei. „Aber auch was, was ins Ohr geht.“

Unter anderem stehen Klassiker wie „So schön ist Blasmusik“ von Erich Becht und Martin Scharnagl oder der „Kaiserwalzer“ von Hans Hartwig auf dem Programm. Für Abwechslung sorgen Stücke zum Beispiel aus der Jazzecke wie „Spanish Fever“ von Jay Chattaway oder „The Return“ von Markus Götz. Den Dirigentenstab hat zum vierten Mal Christoph Schoch beim Jahreskonzert in der Hand. Zusammen habe man ein buntes Programm erarbeitet, dass verschiedene Musikrichtungen, Klangfarben und Rhythmen vereint. Der Eintritt kostet acht Euro.