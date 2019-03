Musikalische Lesung zugunsten des Gemeindesaals bietet Kontraste

Einen literarisch-musikalischer Abend, der einen reizvollen Kontrast zwischen Bach und Gernhardt bildete, haben die Besucher einer Veranstaltung der evangelischen Kirchengemeinde am Sonntagabend erlebt. Der Erlös dieser musikalischen Lesung kommt der Renovierung des Gemeindesaals zugute. Auf dem Programm stand eine Kombination aus Klavierstücken des spätbarocken Komponisten Johann Sebastian Bach und parodistisch gefärbten Geschichten des zeitgenössischen Schriftstellers Robert Gernhardt.

Der Erzähler im Ohrensessel

Die Auswahl ergab einen reizvollen Kontrast, zumal mit Katharina Bauer am Piano und Dierk Jacob als Sprecher versierte Interpreten im Einsatz waren. Wie es sich für einen klassischen Erzähler gehört, saß Jacob in einem ausladenden Ohrensessel auf der Bühne. Zu seiner Linken befand sich überraschenderweise eine Staffelei mit der Kopie eines Gemäldes des niederländischen Malers Jan Vermeer. Was es damit auf sich hatte, erfuhren die Besucher in der ersten Erzählung, die wie alle übrigen, aus Gernhardts letztem Werk „Denken wir uns“ stammte. Das Bild trägt den Titel „Die Musikstunde“ und zeigt eine junge Frau mit ihrem Musiklehrer am Virginal, einem kleinen Cembalo.

Auffallend ist die große Fläche eines gekachelten Fußbodens, auf dem ein großes Saiteninstrument, die Bassgeige, liegt. Dieses Szenario hat den Schriftsteller zu einem Dialog zwischen dem Ehepaar Vermeer inspiriert, der eigentlich ein Monolog ist und von Frau Katharina wortgewaltig bestritten wird. Ort der Auseinandersetzung ist Vermeers Atelier, in dem der Maler gerade an dem bewussten Musikstundenbild arbeitet. Bewaffnet mit Putzkübel und Schrubber taucht seine Gemahlin dort auf, begleitet von ihren lebhaften fünf Kindern. Angesichts seines Malthemas hält sie dem Gatten einen gepfefferten Vortrag, wobei sie – ebenso gepfeffert – ihre Rasselbande immer wieder zurückpfeift. Mit der Ausgestaltung dieses Wortschwalls ist Robert Gernhardt ein Stück Literatur gelungen, dessen Komik und Ironie die Lachmuskeln strapazieren, vor allem dann, wenn es von einem so temperamentvollen und variationsbegabten Interpreten wie Dierk Jacob gelesen wird.

Passend zum Thema „Dialog zwischen Mann und Frau“ lässt sich auch Bachs Invention Nr. 14 B-Dur intonieren, was Katharina Bauer hervorragend gelang. Ihre Stücke waren klug gewählt, kommentierten sie doch die Schreibkunst eines der wichtigsten Dichter der Gegenwart durch Bachs Musik aus dem 18. Jahrhundert. Dann griff Martin Elsässer zum Mikrofon und betätigte sich als Auktionator, der die „Kopie einer Kopie“ möglichst gewinnbringend zum Wohle des Gemeindesaals versteigern wollte. Allerdings musste er sich kräftig ins Zeug legen, bis er einer Käuferin für 40 Euro den Zuschlag erteilen konnte.

Eine muntere Folge von Parodien

Im weiteren Verlauf des Abends gab es eine muntere Folge von Parodie und Satire, in der menschliche Verhaltensweisen mit leichter Feder auf die Schippe genommen wurden. In „Die Ehe der Mutter Teresa“ spekulierte der Schriftsteller, wie es Mutter Teresa wohl als verheiratete Frau ergangen sein könnte. Und kam angesichts eines untreuen Ehemannes zu dem Schluss, dass der Zölibat für Ordensfrauen durchaus seine Berechtigung habe. Die Geschichte „Das Leonardo-Prinzip“ wiederum nahm die von Ehrgeiz geprägten Erziehungsvorstellungen eines künftigen Elternpaares aufs Korn. Beide Male trat Pfarramtssekretärin Elke Windberg ans Mikrofon und übernahm die weiblichen Sprechrollen.

Am Ende der fast zweistündigen Lesung dankte Gemeindepfarrer Jörg Weag den Akteuren für ihren Einsatz und den Besuchern für eine Spende. In Anlehnung an Gernhardts Buchtitel „Wir denken uns“ hoffte er, dass man sich den aktuell etwas muffigen Gemeindesaal nach erfolgter Renovierung nicht mehr nur wohlriechend denken müsse.