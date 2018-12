Musikalisch ins neue Jahr starten

Die Stadtkapelle Aulendorf gibt am Dienstag, 1. Januar, ab 17 Uhr ihr traditionelles Neujahrskonzert in der Stadthalle Aulendorf. Seit 1923 präsentiert die Stadtkapelle nach eigenen Angaben ihrem Publikum zum Jahresbeginn ein abwechslungsreiches Programm, bei dem hochklassige konzertante Blasmusik zur Aufführung komme.

Das Neujahrskonzert ist zugleich das Auftaktkonzert des neuen Dirigenten Martin Rebmann, der seit diesem Frühjahr bei der Stadtkapelle wirkt. Mit seiner kreativen und professionellen Art setze Rebmann neue musikalische Akzente und präsentiere zusammen mit den knapp 60 Musikern die gesamte klangliche Vielfältigkeit der Kapelle, heißt es.

Das Konzert wird mit dem englischen Orchestermarsch „Pomp and Circumstance No.1“ mit seinem berühmten „Land of Hope and Glory“ eröffnet. Ganz andere Töne erklingen mit dem Konzertwerk „Inchon“, das an den 50. Jahrestag des Korea-Krieges erinnert und entsprechend fernöstliche und kriegerische Motive musikalisch zum Ausdruck bringt. Hauptwerk und zugleich Höhepunkt des Konzertes ist laut Mitteilung die große Suite über „Winnetou“, in der alle bekannten Filmszenen rund um Karl Mays Apachen-Häuptling musikalisch aufleben. Das unverkennbare Thema der Mundharmonika werde dabei vom Aulendorfer Daniel Unger alias „Earl of Sound“ gespielt.

Der zweite Konzertteil beginnt nach Angaben der Stadtkapelle mit einem symphonischen Sketch: Mit „Rollercoaster“ inszeniere sie eine rasante Achterbahnfahrt durch die Stadthalle, und mit dem anschließenden „Don’t Stop Me Now“ erklinge einer der bekanntesten Songs der britischen Band Queen. Die folgende Rhapsody in Blue verbinde Jazz und konzertante Sinfonik und gelte als erfolgreichste Broadway-Komposition des US-amerikanischen Komponisten George Gershwin.

Das Konzert schließt mit der im Big-Band-Stil geschriebene Dschungel-Fantasy, die mit afrikanischen Trompetenklängen und viel Schlagzeug authentische Urwald- Atmosphäre zaubern soll.