„Musik mit Premiumstatus“

Zum 60-jährigen Jubiläum der Musikschule und des Orchesters Sedelmayr haben am Samstag Mutter Ingrid und Tochter Katjana Sedelmayr zu einem festlichen Konzert in den Marmorsaal im Schloss gebeten. Gekommen sind etwa 70 Festgäste, darunter der Ehrenpräsident des Deutschen Harmonika Verbandes (DHV) und etliche Vertreter von befreundeten Musikschulen und Orchestern aus Ravensburg, München oder Stuttgart.

Aulendorfs Bürgermeister Matthias Burth erklärt in seinem Grußwort, er selbst verstehe nicht allzu viel von Musik – aber Musik genießen, das könne auch er. Und während des fast zweistündigen Festkonzertes soll Burth dazu auch jede Menge Möglichkeiten bekommen. Ein fein austariertes Programm erlaubt den Zuhörern, sich ganz und gar in die Welt der Akkordeon-Klänge fallen zu lassen. Und zu erkennen: Vorbei die Zeit, in der die Quetschkommode zur Familienbelustigung auf Opas Geburtstagsfeier aus dem Koffer gewuchtet und schwungvoll gezogen worden ist. Beim Festkonzert nämlich machen die Akkordeone von Katjana Sedelmayr, Ingrid Sedelmayr und sieben weiteren Musikern – darunter ein reiner Schlagwerker – die unfassbare Schönheit und Vielfalt von Harmonikaklängen erlebbar.

Mehr als 100 Konzerte gegeben

Über 1000 Konzerte haben Musikschule und Orchester der Sedelmayrs im Laufe ihrer 60-jährigen Geschichte gespielt, 59 Wettbewerbe gewonnen, in den vergangenen 25 Jahren ebenso viele große Auslandstourneen, nach Frankreich, Monaco oder nach Israel unternommen – zählt Burth in seiner Festrede die Erfolge auf. Zahllose Tonträger und Rundfunkaufnahmen zeugten von der Popularität. Und auch die breite Altersspanne der Sedelmayr-Musikschüler spricht eine deutliche Sprache: Von 4 bis 80 Jahre alt seien die Schüler, lernten Akkordeon, aber auch Klavier, Mandoline und Harfe, Marimbafon, Ukulele oder Pauke.

Und buchstäblich mit einem mächtigen Paukenschlag beginnt dann auch das Jubiläumskonzert. Bereits beim getragenen Auftakt („Klangräume der Zukunft“ von Johann Sebastian Bach) brillierte Katjana Sedelmayr mit einem Akkordeon-Solo, und beim lustigen „Schwäbischen Eintopf“ aus der Feder des Herrn Papa Alfred Sedelmayr werden erste „Bravo“ Rufe laut im edlen Marmorsaal, in dem selbst die Stuckputten an der Decke Flöte spielen. Den Spannungsbogen perfekt gezogen hat Orchesterleiterin Ingrid Sedelmayr, die Stücke scheinen bedacht gewählt: Die Akkordeone flehen oder hüpfen federleicht, greifen vielstimmig ineinander, lassen immer genügend Luft für die musikalische Extragröße der vielfach ausgezeichneten Katjana Sedelmayr.

Auch an der Gitarre stark

So tief taucht die Akkordeon-Solistin ins Spiel ein, dass ihre Augen häufig ins Unendliche adaptieren. Ihre Soli und Improvisationen (genial: die beiden Variationen des „Tango Nuevo“) spielt Sedelmary dann auch nicht vom Blatt, sondern auswendig – damit viel Raum und Tiefe für das Gefühl der Töne bleibt. Und wer dachte, Katjana Sedelmayr kann nur Akkordeon, der hat sie noch nicht Gitarre spielen, zupfen, sie mit dem Instrument eins werden sehen.

Mit Gefühl und Humor

Mit viel Gefühl, noch mehr Humor und kurzerhand assistiert von Pfarrer und Bürgermeister, zeichnet schließlich Arnold Kutzli vom DHV die Orchestermitglieder, anwesende Musiker und selbstverständlich die beiden Sedelmayr-Damen aus. Mit Ehrennadeln in Gold. Für ihre Verdienste als Dirigentinnen und Orchesterleiterin. Und auch Ehrenpräsident Kutzli versäumt nicht, die „ureigene Philosophie“ der Musikschule, die „unverwischbaren Lebensspuren“ des verstorbenen Alfred Sedelmayr sowie die einmalige Arbeit des Orchesters zu loben: „Unter den mehr als 3000 Orchestern in unserem Verband hat das Sedelmayr-Orchester Premiumstatus“, lobt Kutzli. Ob die als Morgengabe mitgebrachten speziellen Trossinger Mundharmoniken zukünftig in der Musikschule Sedelmayr zum festen Lehrinstrument werden, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall dürfen sich auch Pfarrer Anatham Antony und Bürgermeister Burth über das Blasinstrument freuen.