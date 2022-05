Motorradfahrer stürzt auf Aulendorfer Brücke

Auf der Brücke in der Bruckstraße in Aulendorf hat sich ein Motorradfahrer am Mittwoch laut Polizeibericht beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Der 27 Jahre alte Motoradfahrer, der aus Richtung Zollenreute nach Rugetsweiler unterwegs war, verlor auf der Brücke die Kontrolle und stürzte. In dem Moment kam ihm laut Polizei ein Opel entgegen, sodass der Motoradfahrer, der nach dem Sturz über den Asphalt rutschte, unter das Auto geriet.

Glücklicherweise wurde der 27-Jährige vom Opel, dessen 31 Jahre alte Fahrerin es gerade noch rechtzeitig gelang anzuhalten, nicht überrollt. Er wurde lediglich eingeklemmt und konnte von den Autoinsassen befreit werden.

Der Motorradfahrer erlitt leichtere Verletzungen und wurde von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden, der bei dem Zusammenstoß an den beiden Fahrzeugen entstanden ist, wird auf rund 3000 Euro geschätzt.