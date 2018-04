Monsignore Franz Waldraff feiert diamantenes Jubiläum

Monsignore Franz Waldraff hat am Ostermontag in der Pfarrkirche St. Martin sein 60-jähriges Priesterjubiläum gefeiert. Gesundheitlich angeschlagen, im Rollstuhl sitzend und mit Sauerstoff versorgt, ließ er es sich dennoch nicht nehmen, den Gottesdienst mitzufeiern und einige Dankesworte an die Gemeinde zu richten.

Franz Waldraff, geboren am 13. Mai 1933 in Dirlewang, studierte in Tübingen Theologie und wurde am 22. März 1958 im Dom zu Rottenburg zum Priester geweiht. Der Primizspruch „Pro patria consumor“ („Ich verzehre mich“) begleitete ihn durch ein erfülltes Priesterleben. Zuerst war er Vikar in Schwäbisch Hall und Stuttgart-Degerloch, danach Kurat in Aalen. 1971 wurde er Pfarrer in Hüttlingen, im Januar 1979 Dompfarrer in Rottenburg, wo er 1986 den Titel Monsignore erhalten hat. Diese Stelle gab er altershalber auf und kam 2001 als hauptamtlicher Pfarrvikar nach Aulendorf, wo er vor allem als Seelsorger im katholischen Alten- und Pflegeheim tätig war. Auf seine Initiative wurden in Aulendorf die Kinderbibeltage und die Fastenpredigten eingeführt.

Als ihm seine Gesundheit immer mehr Probleme bereitete, ging er in Pension und übernahm die Aufgabe des Hausgeistlichen und „rector ecclesiae“ im Schönstattzentrum, bevor er sich vor fünf Jahren endgültig aus dem aktiven Dienst zurückzog.

Von all den priesterlichen Aufgaben lag ihm die Seelsorge stets besonders am Herzen. Seine Gesprächspartner schätzten sein großes Einfühlungsvermögen und seine väterliche Art, mit der es ihm oft gelang, auch in verzweifelten Lebenssituationen wieder Zuversicht und Hoffnung zu vermitteln. Dies hob auch Pfarrer Baumann, Schönstattpriester aus Friedrichshafen, in der Festpredigt hervor und bezeichnete seinen Kollegen als „Menschenflüsterer“.