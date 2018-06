Mobilé: Singen und Sprechen für ein bisschen (mehr) Frieden

„Bühne frei“ hieß es am Sonntag in der evangelischen Stadtkirche Aulendorf für das zehnköpfige oberschwäbische Gesangsensemble „Mobilé“. Doch wer angenommen hatte, dass die ursprünglich zusammengewürfelte Freundestruppe auch in musikalischer Hinsicht nicht über den Charakter einer solchen hinauswachsen könne, musste sich an diesem Abend in den Mauern der Thomaskirche eines Besseren belehren lassen.

Beeindruckende gesangliche Qualitäten verwöhnten die rund 100 Zuschauer, die sich bei freiem Eintritt zu einem Konzert zu Ehren des Lutherjahres eingefunden hatten. Unter dem Motto „Ein bisschen (mehr) Frieden“ boten die sechs Frauen und vier Männer aus der Region ein einstündiges, sehr kurzweiliges Programm, da dieses stets zwischen Gesang und rezitierten Texten wechselte, die sich inhaltlich wiederum aufeinander bezogen und ergänzten. Den roten Faden des Abends stellte das Lutherlied „Verleih uns Frieden gnädiglich“ dar, welches von den Musikern in fünf unterschiedlichen Versionen aus fünf verschiedenen Jahrhunderten interpretiert wurde.

Dazwischen wurden Texte der bekannten evangelischen Rundfunkpfarrerin Lucie Panzer vorgelesen, die „verschiedene Facetten des Themas Frieden beleuchten“, wie Dierk Jacob, der für die Ausarbeitung des Programms Verantwortliche, gleich zu Beginn preisgab.

Texte zum Thema rezitiert

Die unterschiedlichen Passagen trugen ebenso unterschiedliche Titel wie „Musik“, „Wochenende“, aber auch „Krieg“, wobei dem Zuhörer eindrucksvoll aufgezeigt wurde, welch unterschiedliche Ausprägungen und Bedeutungen ein einzelnes Wort wie „Frieden“ doch innezuhaben vermag. Und wer die markanten und einprägsamen Stimmen der hiesigen Rundfunkpfarrer kennt, konnte an diesem Abend hören, dass die ausdrucksstarke Stimme der Vortragenden Ilonka Siebert aus Altshausen jenen in keiner Weise nachstand.

Das abwechslungsreiche Programm, durch das Jacob führte, wurde zusätzlich gespickt und untermalt durch schwungvolle und bekannte Songs, angefangen bei „Amazing Grace“ über „Down by the Riverside“ („Ain`t gonna study war no more“) bis hin zum beliebten Kassen- und Gassenschlager „Wochenend und Sonnenschein“.

Seinen stimmungsmäßigen Höhepunkt, belohnt mit einer Extraportion Applaus, erreichte der Abend jedoch sicherlich mit der heiteren Interpretation von Bobby Mc Ferrins „Don’s worry, be happy“. Jacob sprach daher sicherlich den meisten Besuchern aus der Seele, als er am Ende der bewegungsreichen Darbietung treffenderweise bemerkte: „Wenn Martin Luther jetzt gerade auf einer Wolke über uns hinweggeflogen ist, dann hat er sicherlich mitgewippt.“