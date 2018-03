Mitreißendes Konzert zum 30. Geburtstag

Wer am Samstagabend Entspannung suchte und die Alltagssorgen vergessen wollte, war im Kursaal in Aulendorf beim Auftaktkonzert zum Jubiläumsjahr des Musikvereins Tannhausen am richtigen Ort. So versprach es zumindest die erste Vorsitzende, Margit Zinser-Auer, in ihrer Begrüßung, und ein Blick in die Gesichter der zahlreichen Besucher am Ende des Konzerts sollte ihr recht geben.

Bereits beim Einmarsch der 35 Musiker mit der neuen Dirigentin Vanessa Brauchle klatschte das Publikum und ließ sich vom ersten Stück „Die Regimentskinder“ mitreißen, das den typischen Rhythmus der Regimentskapellen um die 1900 verkörperte. „Best of“ in 30 Jahren Musikvereinsgeschichte Tannhausen bedeutete auch, dass die Musikauswahl breit gefächert in Genre und Stil war. So boten die Musikanten beispielsweise den Schluss-Song aus dem Musical „Josef“, „The Millenium Song“ oder typische Blasmusiktitel wie „Vom Bodensee zur Bergeshöh“ dar. Mit das anspruchsvollste Stück des Abends war „La Storia“, eine Filmmusik von Jacob de Haan, das das Orchester zum ersten Mal aufführte. Vor allem die schnellen Wechsel der rhythmisch schwierigen Figuren im ersten Teil des Stücks stellten eine Herausforderung an die einzelnen Register dar, was aber besonders in den Melodieteilen der Tenorhörner sourverän bewältigt wurde.

Wertevermittlung durch Vereinsarbeit

Aulendorfs Bürgermeister Matthias Burth und der stellvertretende Vorsitzende des Blasmusikkreisverbandes Ravensburg, Klaus Wachter, waren sich in ihren Reden einig, dass es nicht genug Wertschätzung und Anerkennung für musikalische Aktivität und Verantwortungsübernahme in Vereinen geben kann. Burth lobte die gute Gemeinschaft, die der MV Tannhausen mit der Ortschaft selbst und der Stadt Aulendorf pflege, und betonte, dass die Arbeit, wie sie der Musikverein leiste, auch dazu beitrage, dass aus Fremden Einheimische werden und dass dies die Basis für die Entstehung von Heimat sei.

Klaus Wachter lobte vor den Ehrungen explizit den Einsatz der jungen Dirigentin Vanessa Brauchle, die nach etwa einem Jahr Probenarbeit ihr erstes Konzert dirigierte und diese Aufgabe mit äußerer Ruhe und Bravour meisterte.

Ruhig und charmant führte der Posaunist Marcus Pfeiffer durch den Konzertabend und versorgte das Publikum mit interessanten Hintergrundinformationen zu den Stücken. Die stellvertretende Vorsitzende, Christa Mock, trat an Stellen in Aktion, wo Margit Zinser-Auer in die Rolle der zu Ehrenden schlüpfen musste. Sie wurde nicht nur geehrt, sondern ist als Gründungsmitglied spürbar die gute Seele des Vereins.

Das Jubiläumskonzert endete passend mit „Dankeschön“, einem Medley aus Bert-Kaempfert-Melodien. Hohen Wiedererkennungswert hatten die Hits der 60er-Jahre und natürlich spielten die Trompeten bei „Spanish Eyes“ obligate Stellen mit Dämpfer. Ein Dankeschön formulierte abschießend auch Margit Zinser-Auer, ehe als Zugabe unter anderem der „Radetzky-Marsch“ nicht fehlen durfte.