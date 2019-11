Mitreißende Theater-Aufführung

Am Vorabend der Gedächtnisveranstaltungen zum 30-jährigen Fall der Mauer zwischen der DDR und der Bundesrepublik ist im Blönrieder Studienkolleg St. Johann wohl eines der aufwendigsten Projekte der Theaterklasse über die Bühne gegangen: das Stück „1989 – Die Wand“,.

Geschrieben hat es der Geschichtslehrer und Theaterpädagoge am Kolleg, Pierre Groll, der die Euphorie um den Mauerfall als westdeutscher Schüler während einer Klassenreise um den 11. November 1989 hautnah erlebte. Sein Ziel: das Leben unter einer Diktatur sowie das Glück einer Demokratie für die heutige Jugend erfahrbar zu machen. Der Aufführung ist dies dank des überzeugenden Textes, der sorgfältig geführten, höchst engagierten mehr als sechzig Schauspieler, hilfsbereiter Kollegen und Eltern sowie einer anspruchsvollen Bühnentechnik profimäßig gelungen. Kaum zu glauben, dass laut Schulleiter Klaus Schneiderhan jeder sechste Schüler auf verschiedene Weise im Einsatz war.

Im Vordergrund der Inszenierung stand der Gedanke, das Publikum nicht nur rational, sondern vor allem gefühlsmäßig ins Geschehen einzubinden. Dazu hatte sich die Regie einige spektakuläre dramaturgische Kniffe einfallen lassen. So mag sich mancher Besucher schon beim Betreten des Foyers gefragt haben, warum der Strom der Zuschauer durch zwei verschiedene Eingänge in den Saal gelotst wurde. Des Rätsels Lösung: Eine eigens gebaute breite Bühne zog sich quer durch die Halle, auf der eine weiß getünchte Mauer den Blick in die jeweils andere Hälfte des Raums versperrte. So saß man linksseitig im Ost-, rechts im Westteil Berlins. Was im jeweiligen Teil der Stadt gerade passierte, wurde per Videoeinspielung zeitgleich auf eine große Leinwand in der anderen Saalhälfte übertragen.

Den Auftakt machte eine Szene im Westen,wo eine aufmüpfige Schülertruppe im Februar 1989 auf Klassenfahrt war. Statt Interesse an der Geschichte der geteilten Stadt zu zeigen, hatten die Teenager Shopping und Saufereien im Kopf. Durch den Fund einer bewusstlosen jungen Frau an der Bornholmer Straße wurde die Gruppe jedoch indirekt mit den menschenverachtenden Vorfällen an der DDR-Grenze konfrontiert. Den Grund für die Verletzung des Mädchens Kathrin erklärte die nachfolgende Schlüsselszene auf der östlichen Bühnenseite. Dort spielte sich der Fluchtversuch von Kathrins Freund Martin und seinem Kumpel Chris ab, die mittels eines von Kathrin über die Mauer geschleuderten Seils in den Westen zu klettern trachteten. Das Vorhaben scheiterte, was nicht nur einen Sturz Kathrins zur Folge hatte. Chris wurde durch die Kugeln der Volkspolizisten tödlich getroffen, während Martin schwer verletzt überlebte und nachfolgend inhaftiert wie übelst gedemütigt wurde.

Weitere Szenen zeigten die infamen Verhörmethoden der Stasi, die auf Linientreue getrimmten FDJ-Mädchen und Jungen, den beginnenden Widerstand in der Bevölkerung gegen die restriktive Regierung in Form friedlicher Montagsdemonstrationen und Freitagsgebeten bis hin zur spektakulären Maueröffnung am 9. November. Und natürlich durfte das glückliche Ende der Liebesgeschichte zwischen Martin und Kathrin nicht fehlen.

Anschaulich begleitet wurden die Szenen durch Fotos von Originalschauplätzen wie der Stasi-Zentrale in der Berliner Normannenstraße oder dem Untersuchungsgefängnis Hohenschönhausen. Dazu kamen Einspielungen historischer Szenen, etwa der Rede des damaligen Außenministers Genscher in der Prager Botschaft, die den Ausreisewilligen entsprechende Möglichkeiten eröffnete. Musikalische Kommentare zum Stück gab es von der Lehrerband „Burnout“. Leider unsichtbar, weil in einem linksseitigen Turm verborgen, begeisterten die sechs Jazzer mit Songs aus dem Repertoire von Pink Floyd und den Scorpions, darunter „Another Brick in the Wall“ und „Wind of change“.

Riesiger Beifall dankte am Ende der Aufführung allen Beteiligten, die zum Erfolg der grandiosen Lektion in deutsch-deutscher Geschichte beigetragen hatten.

Weitere Aufführungstermine sind Freitag, 15., und Samstag, 16. November, jeweils um 19.30 Uhr. Kartenanfragen über das Schulsekretariat. Telefon 07515/949280 oder per Internet über www.theater-blönried.de