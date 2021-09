Mitgliederversammlung Steege-Freunde

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 11.09.2021 konnten die Steege-Freunde Aulendorf, unter Einhaltung aller geltenden Coronaregeln und bei bestem Wetter, ihre Mitgliederversammlung unter der neuen Freisitzbeschattung am Steegersee abhalten. Leider sah die Wetterprognose am Vormittag noch nicht so rosig aus, sodass der geplante musikalische Ausklang mit dem Duo „Halbsoschlimm“ leider abgesagt werden musste.

Dennoch verlief die Versammlung harmonisch und die Vorstellung des neuesten Projekts, die oben genannte Markisenbeschattung über dem Freisitz vor dem Pavillon, konnte von den Anwesenden ausgiebig bestaunt, beklatscht und genossen werden. Vorstand Hartmut Sczech bedankte sich nicht nur für das großartige Engagement der beteiligten Firmen sowie Helfer und für die Zuschüsse bestehend aus Material-, Zeit- und Geldspenden, sondern auch im Ausblick auf weitere geplante Projekte, wie etwa ein barrierefreier Zugang in den See oder eine geologische Informationstafel zur Entstehung und Geschichte des Steegersees, für die weiter anhaltende Bereitschaft, die Steege-Freunde zu unterstützen.

Weiter in der Tagesordnung konnte festgehalten werden, dass alle Protokolle ordnungsgemäß geschrieben wurden, die Kasse ohne Beanstandung der Kassenprüfer Roland Haag und Matthias Burth geführt wurde und die Mitgliederzahl, Stand 31.12.2020, bei 295 liegt. Die Vorstandschaft, bestehend aus Hartmut Sczech, Petra Briemle, Carsten Ramsperger, Sandra Haag-Becker, Maria Arnold, Britta Wekenmann und Susanne Krause (entsch.) konnte vollständig entlastet werden.

Petra Briemle wird, nach 11 Jahren großartigem Engagement, ihren 2. Vorsitz frühzeitig aufgeben. Mehr Zeit für Familie und für andere Projekte zu haben, habe sie zu diesem Schritt bewogen. Sie wird der Vorstandschaft allerdings als Beisitzerin erhalten bleiben. Die Nachfolge wird satzungsgemäß in der nächsten Vorstandssitzung besprochen und kommissionarisch bis zur Wahl im kommenden Jahr eingesetzt. Mit einem kleinen Gutschein bedankt sich Sczech im Namen der ganzen Vorstandschaft.

Als neuen Beisitzer in der Vorstandschaft und Bindeglied zur Jugend konnte Sczech den technischen Leiter der „DLRG Obere Schussen“ Philipp Wilhelm gewinnen. Wachdienste und Unterstützung bei Veranstaltungen wurden von Wilhelm bereits zugesagt. Hoffnungsvoll schaut Sczech also ins neue Jahr.