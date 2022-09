Mit vielen Bildern: Wie eine Ukrainerin Aulendorf sieht

Wie wirkt Aulendorf auf Menschen, die aus der Ukraine vor dem Krieg geflüchtet sind? Die „Schwäbische Zeitung“ hat die Fotografin Maryna Levchuk gebeten, ihren ganz persönlichen Eindruck von der Schlosssstadt in zwölf Bildern wiederzugeben.

Die 36-jährige Ukrainerin ist mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen aus Kiew geflohen und kam im März in Aulendorf an. „Das Erste, was mich in Aulendorf am meisten beeindruckt hat, war der Himmel. Er ist so friedlich, mit vielen Flugzeugen und Vögeln. Ich habe noch nie eine so große Menge an Raubvögeln gesehen. Deshalb habe ich viele Bilder vom Himmel gemacht. So sieht für mich Frieden aus.“

Furcht, die Heimat zu verlassen

Der zweifachen Mutter fiel die Flucht aus der Ukraine nicht leicht. „Es war sehr furchteinflößend, meine Heimat zu verlassen. Aber als ich sah, wie sicher und glücklich meine Kinder hier sind, verschwanden alle Ängste und Zweifel.“ Sie sei sehr glücklich, dass sie in Aulendorf leben könne, sagt Levchuk.

„Es ist eine so nette, ruhige und saubere Stadt. Und ich war überrascht, wie nett und gastfreundlich die Menschen sind, die hier leben. Ich mag es, durch die Stadt zu laufen. Und jedes Mal frage ich mich, ob die Leute, die hier wohnen, sich bewusst machen, wie viel Glück sie haben. Eine wunderschöne Natur und Architektur, freundliche Nachbarn und eine friedliche Stimmung. Was kann besser sein?“