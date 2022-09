Mit vielen Bildern: So lief der „Nachhaltige Sonntag“ in Aulendorf

Zwei Jahre hat die Stadt Aulendorf geduldig gewartet, bis es möglich wurde, einen würdigen Rahmen für die Verleihung des Zertifikats „Fairtrade-Town“ zu gestalten. Der Tag der Nachhaltigkeit am 25. September mit Infoständen, einer Reihe von Vorträgen zum Thema fairer Handel und Nachhaltigkeit, einem Schenk- und Tauschbasar sowie der feierlichen Verleihung der Auszeichnung „Fairtrade-Stadt“ war in der Schlossstadt auch ein verkaufsoffener Sonntag.

Trotz herbstlicher Witterung mit einigen Regenschauern am Nachmittag zeigten sich die Besucher interessiert an den vielfältigen Informationen der Stände entlang der Aulendorfer Hauptstraße. Einige Besucher fanden es aber auch schade, dass einzelne angekündigte Info- und Aktionsstände wegen des schlechten Wetters kurzfristig abgesagt hatten.

Waffeln backen ohne Strom

Für Essen und Trinken war jedenfalls gut gesorgt, teilweise auf originelle Art und Weise.

Mitten in der Stadt hatte eine Holzbaufirma neben ihrem Infostand einen Grill aus vier Holzwänden aufgestellt, auf dem Würstchen aufgelegt waren. Ihr Ziel war es, damit zu demonstrieren, wie stabil und feuerfest eine massive Holzwand ist.

Die Waffeln schmeckten trotz starker Rauchentwicklung beim Backen ganz normal und nicht rauchig. (Foto: Sybille Glatz)

Und wie man ganz ohne Strom Waffeln backen kann, zeigte anschaulich ein Stand, der sich vom Schloss aus gesehen etwas weiter hinten an der Hauptstraße befand. Über offenem Feuer wurden gleichzeitig zwei Waffeln gebacken, eine ausgeklügelte Technik und viel Geschick des Waffelbäckers machten es möglich.

Lob für das breite Engagement in der Stadt

Dass gerade die jüngere Generation Interesse am Thema der Nachhaltigkeit hat, spiegelte sich im Engagement der Schülerinnen und Schüler an den Infoständen der Schulen Aulendorfs und des Teilortes Blönried. Diese Kreativität und Energie in Schulen, Kindergärten, Vereinen und Geschäften beeindruckte auch Manfred Holz, den Fairtrade-Ehrenbotschafter, der Bürgermeister Matthias Burth im Marmorsaal die Urkunde „Fairtrade-Stadt“ überreichte.

Holz betonte in seiner Rede, dass Aulendorf die Kriterien für die Ernennung und die Titelerneuerung nach zwei Jahren mit Bravour geschafft habe. Seit 13. März 2020 ist Aulendorf Fairtrade-Town. Bruno Sing von der Steuerungsgruppe zeigte bei der Verleihung der Auszeichnung den Weg Aulendorfs zur Fairtrade-Stadt auf. Seit dem Jahr 2000 gibt es den Sozialladen, der neben Secondhand-Kleidung auch fair gehandelte Produkte aus aller Welt verkauft.

Doch es hat auch Rückschläge gegeben. Im Jahr 2017 lehnte der Gemeinderat den Antrag Bruno Sings auf die Bewerbung für die Zertifizierung zur Fairtrade-Stadt ab. Als der Beschluss dann aber gefasst war, ging es sehr schnell und die Resonanz bei Geschäften, Gastronomie und Vereinen war so positiv, dass die Kriterien für die Bewerbung geschafft wurden.

An einem Stand in der Aulendorfer Hauptstraße wurden Waffeln über offenem Feuer gebacken. (Foto: Sybille Glatz)

Bürgermeister Matthias Burth stellte in seiner Rede heraus, dass es bei Nachhaltigkeit um viel mehr gehe als die derzeit viel diskutierte Energiebeschaffung. Als Beispiel für gelebte Nachhaltigkeit im Alltag nannte er die Anschaffung neuer PC-Anlagen im Rathaus, wo Nachhaltigkeit ein wichtiges Kriterium gewesen sei.

Musiker spielen auf Instrumenten aus Schrott

Den musikalischen Rahmen für den Festakt gestaltete das Duo „Recyklang“ aus Garmisch-Partenkirchen, die für ihre Performance mit Kanistergitarre, Luftpumpendudelsack und Kühlerschlauch-Xylophon großen Applaus ernteten. Wer hätte gedacht, dass man aus Handbremsenseilen, einem alten Tank und ausrangierten Akkubohrern Rock und Pop herauszaubern kann?

Schenk- und Tauschbasar wird kurzfristig in die Stadthalle verlegt

Der „Nachhaltige Sonntag“ in Aulendorf bot neben den Informationen auch ein reichhaltiges Kaufangebot. An diesem Sonntag wurde klar, dass Kaufen nicht nur etwas mit Geld zu tun hat, sondern auch eine ethische Entscheidung ist. In diesem Zusammenhang geht es auch um die Vermeidung von Müll und Wiederverwertung.

So interessierte der Schenk- und Tauschbasar viele Besucher des Aktions-Sonntags. Das Organisationsteam der Stadt konnte den Basar vom Schlossinnenhof in die Stadthalle verlegen, sodass er nicht sprichwörtlich ins Wasser fallen musste. Schade nur, dass dadurch das Aktionsgelände etwas auseinandergerissen war.

Eine Holzbaufirma stellte am „Nachhaltigen Sonntag“ in Aulendorf neben ihrem Infostand einen Grill aus vier Holzwänden auf, auf dem Würstchen aufgelegt waren. (Foto: Elke Klein)

Dennoch überwog bei den Akteuren des Nachhaltigkeitstages, von denen einige intensive Messeerfahrung hatten, eine positive Bilanz dank der guten Organisation und des regen Interesses der Aulendorfer und der Besucher aus dem Umland.