Mit SUV zu schnell unterwegs?

Ein Zeuge hat am Samstagnachmittag gegen 12.30 Uhr einen SUV beobachtet, der zu schnell durch die Aulendorfer Schulstraße gefahren ist. Kurz darauf bemerkt der Besitzer eines in der Schulstraße abgestellten BMW X3, dass sein Auto angefahren wurde. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang und sucht Zeugen.

Der unbekannte Unfallverursacher muss laut Mitteilung der Polizei am Samstag gegen 12.30 Uhr auf der Schulstraße von der Kornhausstraße in Richtung Thomaskirche gefahren sein. Dabei stieß er in Höhe der dort erhöht stehenden Glashäuser mit der rechten Fahrzeugseite des dort entgegen der Fahrtrichtung geparkten BMW zusammen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro, der Verursacher fuhr einfach weiter. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Altshausen unter der Telefonnummer 07584/92170 zu melden.