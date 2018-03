Mit Musik „Earth Hour“ in Aulendorf erleben

Aulendorf macht am Samstag, 24. März, bei der Umweltschutzaktion „Earth Hour“ mit. Eine Stunde lang machen dabei zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr alle, die mitmachen wollen, das Licht aus, und setzt damit laut Pressemitteilung der Veranstalter „gemeinsam ein Zeichen für einen lebendigen Planeten“.

In Aulendorf findet während dieser Stunde im Schlossinnenhof eine Veranstaltung der hiesigen „Earth Hour“-Gruppe statt. Es wird unplugged Musik gemacht, mit Daniel Unger alias „Earl“ und weiteren Musikern.

Das Schloss und der Innenhof werden ganz dunkel sein, deshalb bitten die Veranstalter, Kerzen oder ähnliches mitzubringen, Hauptsache ohne Strom.

Die „Earth Hour“ ist eine jährlichen Aktion der Umweltstiftung „World wide fund for nature“ (WWF) und soll ein Zeichen für den Klimaschutz setzen. An der Aktion beteiligen sich Städte auf der ganzen Welt, etwa, indem sie die Beleuchtung ihrer städtischen Wahrzeichen aussetzten. Auch die Beleuchtung des Aulendorfer Schlosses ist in den vergangenen Jahren für diese Aktion schon ausgeschaltet worden.