Verletzungen und ohne Erinnerung: Vorfall im Aulendorfer Schlosspark noch nicht geklärt

Zeugen des Vorfalls in Aulendorf werden gebeten, sich an den zuständigen Polizeiposten in Altshausen zu wenden, Telefon Personen, 07584/9217-0. Wer etwas zu dem Vorfall in Ravensburg berichten kann, möge mit dem Polizeirevier Ravensburg Kontakt aufnehmen, Telefon 0751/803 33 33.