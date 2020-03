Mit Kindern daheim: Frische Luft und Basteln gegen den Corona-Koller

Schulen und Kindergärten haben wegen der Corona-Pandemie geschlossen, Spielplätze dürfen nicht genutzt werden und das gemeinsame Spielen und Herumtollen mit anderen Kindern ist aktuell auch nicht erlaubt. Viele Eltern fragen sich derzeit täglich, wie der Familienalltag gestaltet und der Nachwuchs bei Laune gehalten werden kann. Wie verläuft ein Tag mit kleinen Kindern in der Corona-Krise? Ein Erfahrungsbericht von Julia Kramer aus Aulendorf:

5.30 Uhr. Ich fasse es nicht, dass die erholsame Nachtruhe schon wieder beendet sein soll. Mit einem feuchten Schmatzer werde ich von meiner zweijährigen Tochter Maila geweckt, worüber sich mein müdes Mutterherz trotz der Uhrzeit freut. Allerdings nur für einen Augenblick, denn im nächsten Moment flüstert mir meine Kleine ins Ohr, dass sie eine warme Milch haben will. Kurz darauf höre ich, wie mein Großer aus dem Bett springt und ebenfalls „Schoppi-kreischend“ Richtung Elternschlafzimmer galoppiert.

Mit Buchvorlesen versuche ich, mit Mattis und Maila wenigstens noch ein bisschen liegenzubleiben. Das gelingt für eine Weile, immerhin. Als es zu einem kleinen Gezänkel zwischen den Geschwistern kommt, stehen wir auf. Nach der warmen Milch für die Kinder und einer Tasse Kaffee für die Mama geht es uns dreien spürbar besser – und ich fühle mich frisch und bereit für den Tag. Ein weiterer mütterlicher Tag in Zeiten des Corona-Alltags.

Das Anziehen verläuft ohne Zwischenfälle bis zu dem Punkt, an dem ich Maila gespielt freudestrahlend ihren frisch gewaschenen Lieblingspulli überziehen will, wegen dessen Abwesenheit sie am Vortag einen Riesen-Zinnober veranstaltet hatte. Doch weder der Lieblingspulli noch meine künstlich verzerrte Freuden-Fratze können die Kleine überzeugen. Nein, denn heute möchte sie genau das Oberteil anziehen, das sie am Vortag auf gar keinen Fall tragen wollte. In Nicht-Corona-Zeiten ist genau dies der Moment, in dem ich mir mein tägliches inneres Mantra aufsage, das da lautet: In genau einer halben Stunde sind die beiden im Kindergarten und ich sitze in Ruhe in meinem Auto auf dem Weg zur Arbeit und lausche den Klängen des Radios. Richtig, in Nicht-Corona-Zeiten.

Der Gedanke an eine weitere Tasse Kaffee lässt mich das Anziehritual durchstehen. Danach wollen die Kinder sofort in den Garten hinaus, obwohl der Aufenthalt dort am Tag zuvor laut Mattis noch als „voll langweilig“ gegolten hatte. Zuerst steht aber das gemeinsame Nutellabrot-Frühstück an, das harmonisch und friedlich verläuft. Das ist eines der guten Dinge dieser Tage: Man kann sich für Vieles mehr Zeit nehmen, mit den Kindern intensiver reden und herumalbern als sonst, wenn der Alltag durchgetaktet ist.

Es klingelt. Bevor die Kinder mit ihren Nutella-Händen an die Tür rennen können, springe ich auf und reiße dem vor mir stehenden Paketboten regelrecht die Haustüre auf, wobei dieser förmlich vor mir zurückzuweichen scheint. Dies liegt wohl auch an meiner Erscheinung, zu spät fällt mir ein, dass ich selbst ja noch im Morgenrock bin und insgesamt eine seltsame Figur abgebe, da mir meine Tochter zuvor einen Indianerschmuck um den Hals gehängt hat und ich beim Frühstück mit einen „Nutella-Mund“ verziert wurde. Ich verzichte auf weitere Erklärungen, unterschreibe rasch mit dem mir dargebotenen Stift, um der Situation so schnell wie möglich zu entkommen. Erst beim Zufallen der Türe denke ich daran, wie viele potenzielle Corona-Infizierte diesen heute wohl schon in der Hand gehabt haben könnten. Wo ist nur das verdammte Desinfektionsmittel? Zumindest wieder mal nicht an seinem angestammten Platz, ich hätte es doch einfach festbinden sollen.

Nachdem wir alle fertig gerichtet sind stellt sich die Frage: und nun? Mittlerweile ist es draußen etwas ungemütlich geworden, aus Sonne wurden Wolken. Also schauen wir ein eigens für Kinder ausgearbeitetes Corona-Erklär-Video auf meinem Smartphone an. Mein Großer ist begeistert, stellt viele interessante und gar nicht dumme Fragen und auch meine kleine Tochter kapiert zwar sicherlich noch nichts vom Gesprochenen, findet das Video mit den Männchen aber lustig und will es auch „imma nommal“ anschauen.

Danach legen wir eine Mal-und Bastelstunde ein. Mir fällt auf, dass ich geduldiger bin als sonst. Aber klar, wir haben ja auch keinen einzigen Termin: Ob Kindergarten, Musikschule, Tennis, Reiten oder Kinderturnen – alles ist abgesagt und steht still. Auch ich selbst habe keinerlei Verpflichtungen mehr: Ich gehe nicht zum Arbeiten, habe keine Konferenzen, keine Abgabetermine, alle Freizeit-Aktivitäten sind bis auf Weiteres abgesagt und ebenso Elternabende bis hin zu Elternbeiratsversammlungen.

Warum bringen wir uns eigentlich alle immer so dermaßen in Stress?, fährt es mir durch den Kopf. Ich komme jedoch nicht dazu, den Gedanken weiter zu verfolgen, denn mein Großer erklärt, dass er Hunger habe und jetzt gleich Nudeln mit Pesto essen wolle. Die Kleine protestiert zwar, dass sie lieber Pfannkuchen möchte, es gelingt mir jedoch sie zu überzeugen. Maila isst ihren Teller in rasender Geschwindigkeit auf und verlangt sogar Nachschlag, während mein Sohn nach einer einzigen Gabel erklärt, dass er doch keine Pesto-Nudeln möge – und zwar ab jetzt. Als die beiden anfangen, sich mit Reibekäse zu bewerfen, habe ich endgültig genug – wir müssen hier raus!

Draußen scheint mittlerweile eine strahlende Sonne, dafür weht ein eisiger Ostwind. Den Kindern scheint dies gar nichts auszumachen, endlich losgelassen, fahren sie Fahrrad und Laufrad um die Wette oder rennen der Sonne entgegen. Wir besuchen die Esel und Ziegen im Aulendorfer Ried, sammeln Stöcke und leere Schneckenhäuser und spielen Verstecken hinter den Bäumen. Ein Nachbarsjunge mit Familie kommt uns entgegen. Mattis freut sich unbändig über das ungeahnte Wiedersehen und möchte mit ihm spielen. Geduldig probiere ich ihm in Rückblick auf das gemeinsam angesehene Video zu erklären, warum das gerade nicht geht. Wider Erwarten reagiert er recht verständig und fragt sogar: „Müssen wir das jetzt so machen, dass die Oma und der Opa nicht sterben müssen?“ Ich überlege eine ganze Weile, was ich antworten soll und sage am Ende einfach nur: „Ja, genau, deswegen.“