Mit der vhs Oberschwaben in den Frühling starten

Im zweiten und dritten Monat des Semesters gibt es bei der vhs Oberschwaben vieles zu entdecken. In folgenden Kursen gibt es laut Pressemitteilung noch freie Plätze. Wer mit dem „Mit dem Smartphone und Tablet auf Reisen“ gehen möchte ist beim Kurs Nr. 221-50109 von Harald Belz richtig. Donnerstag, 10. März von 15 bis 18 Uhr in Aulendorf, vhs im Schloss, Ratssaal Kosten: 28 Euro.

Wer sich immer schon gesagt hat: „Ich möchte einen Naturgarten“, der findet alle wichtigen Tipps beim Kurs Nr. 221-11603 von Bruno Groß-Aurbacher. Er findet statt am Donnerstag, 10. März von 19.30 bis 21.45 Uhr, in Muttensweiler, Bürgersaal, Kosten 36 Euro.

Der Kurs „Wo unser Wasser wieder sauber wird - Besuch der Aulendorfer Käranlage“ ist für alle interessant, die eine Kläranlage im Detail erleben möchten. Das ist beim Kurs 221-11504 möglich. Bei einem informativen Rundgang durch die Kläranlage in Zollenreute erklärt der Klärwärter Herr Markus Hirschmann die Funktionsweise der mehrstufig arbeitenden Anlage, am Freitag, 11. März von 13 bis 15.15 Uhr in Aulendorf, Zollenreute, Kläranlage, Kosten 5 Euro.

Freie Plätze bietet auch der Kurs Goldschmiedearbeiten, Kurs Nr.221-21203, mit Susanne Amsel. Es stehen ausreichend Werkzeug und Material zur Verfügung. Gold, Silber und Steine können während des Kurses erworben werden. Am Samstag, 19. März von 10 bis 18 Uhr, und Sonntag, 20. März von 10 bis 13 Uhr in Bad Saulgau, Gewerbliche Schule, Holzwerkstatt, Kosten 76,30 Euro.

Das Tanzbein schwingen kann man bei Bachata mit der Kurs Nr. 221-20909 und Salsa Linea mit der Kurs Nr. 221-20908 ab Sonntag, 20. März unter professioneller Anleitung von Philippe Alphonse zu lateinamerikanischen Rhythmen. Beide Kurse finden abends im Kurzentrum Bad Buchau statt. Kosten jeweils 26,60 Euro.

Wieder im Angebot rechtzeitig vor der Sommersaison: Bodenseepatent und Sportbootführerschein, Kurs Nr. 221-1100 mit Tom Hasse. Das Seminar bereitet auf die Theorieprüfung für das Bodenseeschifferpatent und den Bodenseeführerschein Binnen für Motor- und Segelboote vor. Start am Montag, 21. März, 18 bis 21.45 Uhr, drei Abende, Aulendorf, Schulzentrum, Kosten 100,50 Euro.

Beim „ordic Walking in Altshausen, beim Basenfasten in Aulendorf, beim Bodyfit in Bad Buchau und bei Yoga Klassik in Bad Schussenried – auch hier sind noch Plätze frei. Genauere Informationen zu allen Kursen finden sich online unter www.vhs-oberschwaben.de. Aktuell gilt bei allen Kursen und Veranstaltungen die 2G-Regel. Die Geschäftsstelle in Aulendorf ist unter der Telefonnummer 07525 / 923 93 40 zu erreichen oder per Mail an info@vhs-oberschwaben.de.