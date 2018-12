Mit dem Hund durch den Winter

Kerzenschein, Plätzchenduft und Schnee – viele Menschen empfinden den Winter als schönsten Teil des Jahres. Für Hundehalter gibt es jedoch einige Besonderheiten zu beachten, teilt das Staatliche Tierärztliche Untersuchungsamt Aulendorf (STUA) in einer Pressemitteilung mit.

Viele Hunde sind auch im Winter gerne mit ihren Besitzern im Freien unterwegs. Dabei sind die meisten Hunderassen durch ihr Fell vor kalten Temperaturen geschützt. Trotzdem sollte man laut STUA-Mitteilung darauf achten, ob der Hund während des Spaziergangs friert. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ist es sinnvoll, kürzere Spaziergänge zu machen und dafür mehrmals am Tag nach draußen zu gehen. Dabei sollte der Hund durchgehend in Bewegung bleiben, weil die ständige Muskelarbeit die Körperwärme konstant hält.

Kranke, ältere oder sehr junge Hunde, aber auch Zwergrassen, sehr kurzbeinige Hunde und Rassen mit dünnem Fell ohne Unterwolle sind laut STUA möglicherweise nicht ausreichend vor Kälte geschützt. Für diese Hunde kann es sinnvoll sein, sie mit einem Hundemantel warmzuhalten. Bei Kälte sei es außerdem wichtig, heißt es in der Mitteilung weiter, den Hund trocken zu halten, um eine Unterkühlung zu verhindern. Ein Bad im See oder Bach sollte bei Minustemperaturen besser vermieden werden. Ist der Hund durch Schnee oder Regen nass geworden, sollte der Spaziergang möglichst bald beendet und der Hund zu Hause gründlich abgetrocknet werden.

Streusalz, Sand oder Splitt, kann die Haut der Pfotenballen austrocknen und reizen oder sogar zu kleinen Verletzungen führen. Um die Pfoten im Winter zu schützen, sollte man laut STUA gestreuten Wegen ausweichen und die Pfotenballen vor dem Spaziergang durch Eincremen, zum Beispiel mit Vaseline oder Melkfett, schützen. Nach dem Spaziergang sollten Rückstände von Streugut vorsichtig mit lauwarmem Wasser abgewaschen werden. Wer einen Hund mit längerem Fell an den Pfoten besitzt und viel im Schnee unterwegs ist, tut außerdem gut daran, die Haare an den Pfoten und zwischen den Zehen zu kürzen. Ansonsten können sich beim Laufen im Schnee Eisklumpen im Fell in den Zehenzwischenräumen bilden, was für den Hund sehr unangenehm ist, teilt das STUA weiter mit.

Schokolade kann tödlich enden

In der Zeit zwischen den Jahren sind die vielen Leckereien wie Plätzchen und Braten für die meisten Hunde sehr verlockend. Die meisten davon sind laut STUA für Hunde jedoch nicht gut bekömmlich und können zu Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall führen. Einige Lebensmittel können sogar nicht nur zu einer Magenverstimmung, sondern zu einer Vergiftung des Hundes führen. Der in Schokolade enthaltene Stoff Theobromin kann beim Hund Unruhe, Erbrechen, erhöhte Atemfrequenz, Herzrasen, Zittern und Krämpfe auslösen. Je nach Größe und Gewicht des Hundes kann schon die Aufnahme von ein bis zwei Tafeln Zartbitterschokolade für einen Hund tödlich enden. Auch bei Plätzchen oder Stollen ist Vorsicht geboten: Rosinen können bei Hunden ein Nierenversagen verursachen. Wenn der Verdacht auf eine Vergiftung besteht, sollte der Hund so schnell wie möglich zum Tierarzt.