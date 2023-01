Mit dem BUND zu den Naturschutztagen

Zur einer kostenlosen Zug-Mitfahrt lädt der BUND-Aulendorf anlässlich der Naturschutztage ein.

Es handelt sich um ein Spezialangebot am Samstag, 7. Januar, nach Radolfzell am Bodensee. Hier werden Fachvorträge, Exkursionen in die winterliche Bodensee-Landschaft, Seminare und Diskussionsforen sowie ein Kabarett mit Bio-Weinprobe angeboten, wie aus einer Pressemeldung des BUND-Aulendorf hervorgeht. Abfahrt am Bahnhof Aulendorf ist auf Gleis 1 um 7.24 Uhr statt. Die Rückfahrt ist am selben Tag. Nähere Informationen und Anmeldung bei Bruno Sing unter der Telefonnummer 0173/645463 oder per Mail an bruno.sing@bund.net.

Zu den Naturschutztagen: In diesem Jahr richtet der BUND Baden-Württemberg die Naturschutztage vom 5.bis 8. Januar aus. Rund 40 Einzelveranstaltungen warten auf die Teilnehmer des viertägigen Treffens.